Molnár Gusztáv nagy bejelentést tett, a menyasszonya is érintett

Igazán különleges, reményei szerint lélekemelő és könnyfakasztó estre készül Molnár Gusztáv, aki július 4-én lép színpadra Szlovákiában, egy fesztiválon. Szerelemfüzet - ez a címe annak az egyedülálló "duo-drámának", amit az alkoholfüggőségével nyíltan küzdő Molnár Gusztáv menyasszonya társaságában mutat be Őrsújfaluban, a helyi kultúrházban.

Molnár Gusztáv a szülőfalujához közel lép fel (Fotó: Molnár Gusztáv)

Játszaniuk nem is kell, a Szerelemfüzet ugyanis arra a levelezésre épül, amit Gusztáv és Dorina akkor folytatott, amikor a démonokkal harcoló Molnár Gusztáv alkoholelvonón, rehabon volt, hogy egyszer és mindenkorra legyőzze a szenvedélybetegségét és új alapokra helyezze az életét.

„Június 4-én Szlovákiában lesz a bemutató egy fesztiválon, pont a szülőfalum mellett. A történet különlegessége, hogy a menyasszonyom lesz a partnerem, hiszen miért is kértem volna fel egy színésznőt, ha maga a levelek címzettje is ott lehet mellettem? Szeretnénk Magyarországon is játszani későbbiekben, de ez még a jövő zenéje. A lényeg ebben az, hogy megtanuljam elmesélni az életemet és beszélni tudjak arról, hogy ki is vagyok én és milyen úton jutottam el a mába” – mesélte a Borsnak Molnár Gusztáv, aki a héten próbateremmé változtatta a lakását, hogy a július 4-i premierre minden apró részlet összeálljon.

„Amikor el voltam zárva a külvilágtól, akkor nem maradt semmi csak a gondolataim, de nem voltam magányos. Üres papírlapokba kapaszkodtam, és minden nap levelet írtam Neki... Olyan volt, mintha ott lenne és beszélgetnék vele. Aztán vártam, hogy válaszoljon. És válaszolt is. Most már vele élek, és ősszel a feleségem lesz. Ezekből az üzenetekből most előadás készült, és holnap bemutató is lesz. Szlovákiában a szülőfalum mellett. Onnan indultam, és most ott kezdem újra. Egy év után megint színpadon. A menyasszonyommal most először. Megkértem őt, hogy segítsen, és legyen velem, hogy közösen mesélhessünk. Megtalált valaki, aki még akkor is hitt bennem, amikor már én sem hittem el magamnak semmit, és azt hittem elvesztem. Az ő története ugyanolyan nehéz, és fontos róla beszélni. Többször kérdeztem tőle, hogy miért maradt velem, miért nem keresett valaki mást. Ő azt mondta, hogy nem akarta elfogadni, hogy valaki, akit ennyire szeret elpusztuljon, és méltatlan vége legyen. Valahol legbelül hitt abban, hogy Mi többet érdemlünk. Erről szól ez az előadás”