Metta tűk ezrét érezte a talpában: „5 héten át feküdtem járás képtelenül”

Mint arról korábban beszámoltunk, Dulin Metta és Lakatos Levente párosának váratlanul távoznia kellett az Ázsia Expressz 6. évadából Malajziából. A Kőgazdag fiatalokból megismert Metta bokájának állapota egy sérülést követően olyan súlyossá vált, hogy nem folytathatta a versenyt. A hír versenyzőtársaikat is megdöbbentette, míg Metta zokogva vette tudomásul a tényeket. Most azonban elárulta, mi is történt valójában. Kiemelte, ő magától nem adta volna fel soha az ázsiai kalandot.

Dulin Metta és Lakatos Levente / Fotó: TV2

Magam sem tudom, hogy mi történt pontosan a lábammal. Már egy ideje nagyon, nagyon fájt, nehezen tudtam vele járni. De úgy voltam vele, hogy baromi kemény vagyok, nem szólok senkinek, nem mutatom senkinek, hogy érzem, hogy valami nincs rendben, hogy valami nem jó

- emlékezett vissza Metta hozzátéve, olyan érzés volt számára minden egyes lépés, mintha tűk ezrére kellett volna rálépnie, ami miatt természetellenes módon járt és ez valószínűleg ronthatott az állapotán.

Ennek ellenére ő soha nem mondta volna azt, hogy itt a vége:

Az én fejemben és lelkemben soha nem érkezett el az a pont, amikor beláttam, hogy itt az ideje hazamennem, mert akkora a baj. Abszolút volt még bennem lélekben, fizikálisan, elhatározottságban annyi, hogy tudjak továbbmenni.

Kiderült, ez volt Metta célja az Ázsia Expresszben

Metta azt is elárulta, hogy habár még ment volna tovább, azt sejtette, a döntőig nem jutottak volna el. Ennek ellenére kitűzött maga elé olyan rövidebb távú célokat, amelyet szeretett volna még teljesíteni. Ilyen például az, hogy pár etapban még rész vett volna. Ennek ellenére meghatározó élményekkel tért haza. Sőt, a stoppolások akkora hatással voltak rá, hogy mióta hazatért, azóta minden stoppost, akit csak lát a magyar utakon, felvesz. Ennek oka pedig nem más, minthogy:

Annyira könnyű kedvesnek lenni

- magyarázta.