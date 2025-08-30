Nem hiszed el, mivel gyógyul szerelmi bánatából L.L. Junior

Hónapok óta állandó téma a hazai bulvársajtóban L.L. Junior és Frey Timi kapcsolata. Hol arról szóltak a hírek, hogy szakítottak, hol arról, hogy újra egymásra találtak, így lassan már senki sem tudta, mi az igazság. A rapper most a Tények Plusz kamerái előtt vetett véget a találgatásoknak. Ki hitte volna, hogy a Dárdai Blanka se veled se nélküled huzavona kapcsolatát lehet überelni. De a rajongóknak nem kell aggódnia Junior állapotáért, hiszen van már bevált receptje a szívfájdalomra.
„Szeretném tisztán látni én is, és nem akarok találgatások tárgya lenni. Timivel voltak szép pillanataink, de jelenleg mindenki a saját útját járja. Nem szeretném túlmagyarázni” – mondta L.L. Junior, aki láthatóan igyekszik higgadtan kezelni a helyzetet. Junior szerelmi élete korábban sem volt egyszerű, és most is úgy tűnik, hogy kapcsolatát sok kívülálló véleményezte. A rapper ugyanakkor hangsúlyozta: nincs szó haragról vagy botrányról, egyszerűen más irányt vett az életük.
A magánéleti hullámvölgy ellenére Junior továbbra is aktív a közösségi médiában. L.L. Junior nemrégiben beújított már egy igazán különleges járgányt, egy Mercedes CLE 300. A rajongók legnagyobb meglepetésére a napokban viszont egy tűzpiros Ferrarit villantott meg Instagram-történetében. A luxusautó mellé frappáns szöveget is írt:
„Gyógyítanak ezek az új kis játékXerek.”
A sztár nem titkolta, hogy a sportautó számára most igazi örömforrás. Barátai szerint a rapper mindig is rajongott a különleges autókért, és egy-egy új szerzemény sokszor segítette át a nehezebb időszakokon. Nincs ez most másképp, hiszen az énekes megfázott és fél tőle, hogy tüdőgyulladása lesz, így hát Junior cselekedett. Ha Timi nem ápolja, akkor majd, a formás kis piros fogja.
A piros luxusjárgány természetesen nagy port kavart követői körében. Sokan gratuláltak az új szerzeményhez, mások viszont úgy vélték, Junior inkább a magánéletére koncentrálhatna. Az énekes azonban nem hagyta, hogy a negatív hangok elrontsák örömét.
Hogy L.L. Junior és Frey Timi között lesz-e még folytatás, azt ma még senki sem tudja biztosan. Az viszont biztos, hogy a rapper egyelőre a zenére, a rajongóira, és nem utolsósorban új Ferrarijára koncentrál.
