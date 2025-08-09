Ez nem tartott sokáig: újra együtt L.L. Junior és a kirúgott táncos szerelme – mutatjuk a bizonyítékot

Szabad szemmel már-már lehetetlen követni L.L. Junior magánéletét. Persze Mr. Ragamoffin elsősorban a zenei munkásságával szeretne a köztudatban lenni, de az elmúlt hónapokban a magánéleti pletykákra szomjazó rajongóinak is kedvez, ugyanis a közösségi oldalán rendre hírt ad (ex)táncosával, Frey Timivel való kapcsolatáról. S hogy hányadán állnak most? Mutatjuk!

L.L. Junior szerelmi élete egy csöppet szövevényes, de megpróbáljuk felgöngyölíteni (Fotó: Huszár Márk)

L.L. Junior szerelme: lopott csókok, megcsalás és békülés

Kezdjük talán az elején: a rapper és a mindössze 21 éves szexi táncos szerelméről márciusban kezdődtek a pletykák, amikor is A Nagy Duett élő adására együtt érkeztek, a nézőtéren pedig csókot is váltottak, egyértelművé téve a köztük lévő viszonyt. A szemfüles rajongók hamar beazonosították a dekoratív lányt, aki L.L. Junior koncertjein, színpadi táncosként csillogtatta meg tehetségét. Ilyenkor rendre egy-egy forró táncmozdulat is lezajlott L.L. Junior és Frey Timi között, újabb tanúbizonyságát adva szárba szökkenő szerelmüknek.

L.L. Junior és Frey Timi A Nagy Duett egyik adásában mutatkozott először nyilvánosan párként (Fotó: Bors)

Azonban a l’amour nem tartott túl sokáig, júliusban a rapper a közösségi oldalán fakadt ki, borítva a bilit, miszerint a lány megcsalta őt a Campus Fesztiválon. Néhány nappal később már megint együtt posztoltak, jelezvén, újra szent a béke. De most a héten újabb fordulat érkezett a szappanoperába illő történetbe: Timi exe, Varga Krisztián influenszer teregette ki a szennyest, azzal vádolva a táncoslányt, hogy egyszerre szédítette őket, s véleménye szerint csupán az anyagi javak miatt van Junior mellett.

Kirúgás majd békülő vacsi...

Az alfahím Junior nem hagyta mindezt szó nélkül, a hét közepén egy velős, pikírt közleményben leszögezte: benne nincs harag, sem más érzelem, azonban úgy tartja korrektnek, ha a történtek fényében, megszakítja a munkakapcsolatot, és meneszti a táncos lányt.

A rapper nem finomkodott: gondolhattuk volna, hogy ez a kettejük történetének vége, ám... (Fotó: Instagram)

Azt hihetnénk, hogy ez a történet vége, ám ennél nem is tévedhetnénk nagyobbat. Jóformán néhány órával a kenyértörés bejelentése után a táncoslány 24 óráig elérhető Instagram Storyt tett közzé, megmutatva: éppen egy puccos ázsiai étteremben mulat L.L. Juniorral!