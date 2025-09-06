Megszólalt L.L. Junior és Frey Timi kapcsolatáról a szakértő, elképesztő ami kiderült

Az internet népe nem győzi venni a popcornt és a kólát, az énekes és párja kapcsolata tele van váratlan fordulatokkal. S bár L.L. Junior szerint most éppen nincsenek együtt, ez az elmúlt hónapok történései alapján ez feltehetően nem tart sokáig. A pszichológus szerint, az ilyen se veled, se nélküled kapcsolatok addig nem érnek véget, amíg nem történik meg az érzelmi leválás.

L.L. Junior barátnőjét először A Nagy Duett stúdiójában mutatta meg (Fotó: Bors)

L.L. Junior fél az elköteleződéstől?

A sztárapuka magánélete már jó ideje izgalomban tartja a rajongókat. Pontosabban, amióta szakított előző, felvállalt barátnőjével, Dárdai Blankával. S bár ott is volt több szakítás és kibékülés, össze sem lehet hasonlítani a románc komolyságát L.L. Junior mostani kapcsolatával. Mert itt pár hónap alatt volt minden: szakítás, megcsalás, békülés, nyilvános megalázás és kirúgás, igazi se vele, se nélküled zajlik a nagy nyilvánosság előtt. De, hogy mi lehet egy ilyen kapcsolat hátterében, miért nem tudnak elszakadni egymástól, arról szakértőt kérdeztünk.

„Van ebben egy ismétlési kényszer, látszólag nem történt meg az érzelmi leválás” – kezdte a Borsnak Dr. Makai Gábor, klinikai szakpszichológus.