Megszólalt L.L. Junior és Frey Timi kapcsolatáról a szakértő, elképesztő ami kiderült

Az internet népe nem győzi venni a popcornt és a kólát, az énekes és párja kapcsolata tele van váratlan fordulatokkal. S bár L.L. Junior szerint most éppen nincsenek együtt, ez az elmúlt hónapok történései alapján ez feltehetően nem tart sokáig. A pszichológus szerint, az ilyen se veled, se nélküled kapcsolatok addig nem érnek véget, amíg nem történik meg az érzelmi leválás.
A sztárapuka magánélete már jó ideje izgalomban tartja a rajongókat. Pontosabban, amióta szakított előző, felvállalt barátnőjével, Dárdai Blankával. S bár ott is volt több szakítás és kibékülés, össze sem lehet hasonlítani a románc komolyságát L.L. Junior mostani kapcsolatával. Mert itt pár hónap alatt volt minden: szakítás, megcsalás, békülés, nyilvános megalázás és kirúgás, igazi se vele, se nélküled zajlik a nagy nyilvánosság előtt. De, hogy mi lehet egy ilyen kapcsolat hátterében, miért nem tudnak elszakadni egymástól, arról szakértőt kérdeztünk.
„Van ebben egy ismétlési kényszer, látszólag nem történt meg az érzelmi leválás” – kezdte a Borsnak Dr. Makai Gábor, klinikai szakpszichológus.
A se veled, se nélküled kapcsolatokból nagyon nehéz kijönni, igazi érzelmi hullámvasút, amit itt is mutat a sok Insta poszt, a megcsalás után az elsöprő erejű düh, amikor közösségi oldalán próbálja rendbe hozni megtépázott önbizalmát, majd újra együtt mutatkozni, na ez a gyűlölök és szeretek állapot. Amikor együtt vannak, ott a boldogság, de még az alatt is érzi az illető, hogy hiányzik az egészből az elköteleződés. Ezeknek a kapcsolatoknak a dinamikája nem változik, az illető ki-be járkál belőle, mert bár érzi, hogy a másik nem illik az életébe, igazából nem akarja őt, de elengedni sem tudja. Nagyon sokáig lehet ezt folytatni, de be kell látni, hogy sokkal többet elvesz ez, mint amit ad!
