"Rettegek" - Liptai Claudia őszinte vallomást tett, ettől fél most

Mint arról korábban beszámoltunk, visszatér sokak kedvenc szórakoztató műsora, a Sztárban Sztár All Stars. A műsor 24 versenyzővel, új színpaddal, új díszlettel és egy váratlan vendégzsűritaggal, a Hegyi Dokival, Hans Sigllel tér vissza. Az első adást most vasárnap, szeptember 7-én láthatják majd a nézők és ennek kapcsán Liptai Claudia, az ikonikus műsor egyik ítésze elárulta, ő már most fél attól, mi vár rá.
Én rettegek ettől az évadtól, mert annyira túl sok a jó szereplő benne és azért nagyon fogjuk szórni az embereket
- árulta el a Mokka vendégeként kiemelve, az idei gárdában többek között négy korábbi évad győztese is szerepel. De kissé tart attól is, milyen lesz a dinamika a zsűriben Hans Sigl érkezésével, miután a népszerű színész azért mégiscsak németül beszél és valószínűleg nem ismeri majd azon magyar, legendás előadókat, akiket majd meg akarnak testesíteni a versenyzők.
Azt gondolom, hogy Hans Sigl egy üde színfolt lesz, de a legfontosabbak mindig a versenyzők.
Ezt követően pedig azt is elárulta, már egy ideje gőzerővel készülnek arra is, melyik adásban milyen elképesztő költeményekben lép majd színpadra. Egy azonban ennek kapcsán most sem volt kérdés:
Minden műsorban az anyukám emlékére az első adásban fehérben vagyok
- emelte ki hozzátéve, a fehér volt néhai édesanyja kedvenc színe.
