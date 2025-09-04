"Ha kell, ledobok 20 kilót megint" – Horváth Tamás szívszorító vallomást tett: a Sztárban Sztár All Starsról van szó

Az ország legnagyobb házibulijának tizenegyedik évadában az előző szériák legendás versenyzői újra összecsapnak, hogy kiderüljön, ki nyeri el közülük a legsokoldalúbb előadónak járó elismerést. A most vasárnap induló Sztárban Sztár 2025 versenyzője, Horváth Tamás lapunknak elárulta: neki az ötödik évadban szerepelni élete egyik legizgalmasabb kalandja volt.

A Sztárban Sztár All Stars mezőnye nagyon erős, de Horváth Tamás győzni szeretne (Fotó: Bors)

Sztárban Sztár: Horváth Tamás győzni megy a műsorba

Az ikonikus műsort ezúttal is Tilla vezeti, a szezonpremiert pedig az teszi majd igazán különlegessé, hogy A hegyi doktor – Újra rendel világsztárja, Hans Sigl is érkezik a stúdióba. Az biztos, a versenyzők már hetek óta próbálnak, hogy újra bizonyíthassanak a Sztárban Sztár zsűrijének és nézőinek.

„Én nagyon szerettem a saját évadomat, belebújni világsztárok bőrébe, baromi izgalmas dolog, a mai napig minden egyes produkciómra tisztán emlékszem” – mesélte a Borsnak Horváth Tamás.

Nekem ez egy nagyon meghatározó időszak volt az életemben, amit soha nem fogok elfelejteni. Szerintem mindent elmond, hogy ott van most is az éjjeliszekrényemen az összes díj, amit eddig nyertem, legyen az Fonogram, vagy éppen Nagy Duett, de a Sztárban Sztár díj az mindig velem szemben van, mert ha egyet kell kiemelnem, akkor ezt emelném ki. És, hogy most itt vagyok az All Starsban, az megint annyira izgalmas, elképesztően komoly versenyzők vannak, nekem ez óriási áldás és ajándék, de nem titkolom, győzni jöttem ide! Mindent meg fogok tenni ezért, ha kell, ledobok 20 kilót megint. Számomra nincs lehetetlen, tiszta szívvel megyünk a döntőig!

„Nem felejtem el, honnan jöttem”

A Nagy Duett zsűritagja szerint az alázata, az állandó bizonyítási vágya onnan ered, hogy szegény sorból jön, onnan küzdötte föl magát oda, ahol most van.

„Egész életemben bennem volt, hogy szeretnék bizonyítani, hogy igenis, helyt tudok állni, hogy el tudjuk érni az álmainkat, ha nagyon akarunk, mindegy honnan jön az ember! Igen, én mélyről, szegény sorból jövök, de pont ezért minden egyes pillanatra emlékszem, amikor nagyon kellett küzdenem. De én ezért végtelenül hálás vagyok! Mai napig emlékszem arra a Horváth Tomira, és nem vagyok hajlandó elfelejteni honnan jöttem! Mert pont azért tudok minden apró dolognak örülni!”