Több mint húsz évre nyúlik vissza a két legendás műsorvezető, Liptai Claudia és Tilla barátsága, amely a televíziózás egyik legemlékezetesebb párosává tette őket. Bár azóta számtalan műsort vezettek együtt és külön is, a mai napig élénken él bennük az a perc, amikor először találkoztak. Pontosan fel tudják idézni, milyen benyomást keltettek egymásban, és milyen volt a hangulata annak a bizonyos első közös munkának. Ez a pillanat alapozta meg a köztük lévő, máig tartó összhangot és bizalmat.
"Teljesen emlékszem arra az időszakra. Előtte egy kicsit szerelmes voltam Tillába. Vagy talán ez nem is szerelem volt, hiszen akit még nem is ismersz, abba nem lehet igazán szerelmesnek lenni, de nagyon odavoltam érte. Annyira jó pasinak tartottam, és izgatottan vártam, hogy egyszer majd vele vezethetek műsort. A Big Brother első évadának beharangozóit már nyár elején elkezdtük forgatni, és a találkozásunk egészen más kontextusban történt, mint amire számítottam: hirtelen egy kedves barát, egy igazi haver állt előttem. Az intelligenciája, a gondolkodása, a humora azonnal áthatott mindent, és tudtam, hogy ez örökre így marad. És tényleg, ahogy szoktam mondani: soha nem arra válaszol, amit kérdeznek tőle, hanem arra, amit ő gondol" – kezdte nevetve a hot! magazinnak Claudia, majd hozzátette:
"Soha nem felejtem el, amikor a Városligetben forgattunk egy olyan imázsfilmet, amit a Mátrix című film ihletett. A golyót egy összegyűrt alufóliadarab imitálta, amit egy damilon húztak végig, mi pedig úgy hajoltunk el előle, mint a filmben."
De mivel mindkettőnkben megvan ez a gyermeki lény, ami örökkön örökké tart, egyikünk sem gondolta azt, hogy nem állunk bele, hanem örömmel, játékosan vettük az egészet.
Tilla is élénken emlékszik minden pillanatra, és számára is felejthetetlen, hogyan indult a közös történetük.
"Amikor 2002. szeptember 1-jén elindult a Big Brother, addigra már egy egész nyarat végigdolgoztunk, rengeteg különböző ilyen játékos ajánlót készítettünk, mint amilyet most Clau is említett" – idézte fel Tilla.
"Mindannyian óriási élvezettel és lelkesedéssel dolgoztunk rajtuk, mert egyszerűen szerettük egymást, és szerettük magát a munkát is" – tette hozzá Tilla.
A találkozásuk előtt mindketten tapasztalt műsorvezetők voltak: Tilla például a 72 óra című műsorban bizonyított, Claudia pedig többek között a népszerű Csíííz háziasszonyaként lopta be magát a nézők szívébe. Mégis, amikor elérkezett az első közös munka pillanata, Tilla izgatottan várta a találkozást Claudiával, hiszen tudta, hogy egy nagy közös kaland veszi kezdetét.
"Emlékszem, Clau volt a nagyobb sztár, hiszen több műsora is futott már más csatornán, amiket a közönség szó szerint imádott, és színésznőként is többször bizonyított. Akkoriban szinte az egész ország minden este őt nézte, velem az élen!" – emlékezett vissza Tilla.
Mégis, hiába volt Clau ismertebb nálam, soha nem éreztette ezt velem. Már az elején megvolt köztünk a harmónia, mintha régi osztálytársak lennénk, pedig korábban nem is ismertük egymást. Az elejétől éreztük, hogy jó páros vagyunk.
A köztük lévő harmóniát nemcsak ők, hanem a közönség is azonnal megérezte, és pillanatok alatt megszerették őket. A párosuk nemcsak szerethető, hanem kifejezetten szórakoztató is, hiszen szinte állandóan húzzák egymást – de mindig olyan könnyed, humoros módon, hogy egyszerűen lehetetlen nem nevetni rajtuk.
"Szerintem van köztünk valami különleges kohézió, egyfajta természetes összhang, amiben nincs semmi mesterkéltség. Egyszerűen közvetlenek vagyunk, és minden helyzetben arra törekszünk, hogy jól érezzük magunkat, már az első kimondott szótól kezdve. Imádom azt, ahogyan egy pillantással megértjük egymást, a humora pedig lenyűgöző, de emellett mindig számíthattam is rá, akár komoly dologról volt szó, akár valamilyen őrültségről. Nagyon fontos számunkra, hogy elismerjük és tiszteljük egymást" – mondta Claudia.
"Ez teljesen alap nálunk" – vette át a szót Tilla.
Persze közben megy a csipkelődés is, hiszen néha hülyéskedünk egymással. Viszont nagyon jól érezzük egymás határait, ezeket sosem lépjük át. Nem is merném, azért annál én sokkal óvatosabb vagyok!
– nevetett Tilla.
A Big Brother után Claudia és Tilla több nagy sikerű műsort is közösen vezetett a TV2-n, köztük a Megasztárt, A Nagy Duettet és a Mr. és Mrs. – A sztárpár show-t. A barátságuk azonban nem csak a képernyőn működik: a magánéletben is szoros kapcsolatban vannak, a baráti társaságukkal rendszeresen találkoznak, utaznak, és a családjaik is jóban vannak.
"Sosem volt köztünk sem sértődés, sem megbántás, de még csak egy vita sem. Egyébként Tillával nem is lehet! Szerintem ha akarnék sem tudnék összeveszni vele, mert annyira kiegyensúlyozott és figyelmes, hogy egyszerűen lehetetlen lenne konfliktusba kerülni vele. Nyilvánvalóan nem is akarok, hiszen minden pillanat, amit együtt töltünk, csak erősíti a köztünk lévő köteléket, legyen szó munkáról vagy baráti beszélgetésről" – árulta el Claudia.
