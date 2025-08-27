Több mint húsz évre nyúlik vissza a két legendás műsorvezető, Liptai Claudia és Tilla barátsága, amely a televíziózás egyik legemlékezetesebb párosává tette őket. Bár azóta számtalan műsort vezettek együtt és külön is, a mai napig élénken él bennük az a perc, amikor először találkoztak. Pontosan fel tudják idézni, milyen benyomást keltettek egymásban, és milyen volt a hangulata annak a bizonyos első közös munkának. Ez a pillanat alapozta meg a köztük lévő, máig tartó összhangot és bizalmat.

Liptai Claudia és Tilla barátsága régre nyúlik vissza (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Liptai Claudia és Tilla barátsága régre nyúlik vissza

"Teljesen emlékszem arra az időszakra. Előtte egy kicsit szerelmes voltam Tillába. Vagy talán ez nem is szerelem volt, hiszen akit még nem is ismersz, abba nem lehet igazán szerelmesnek lenni, de nagyon odavoltam érte. Annyira jó pasinak tartottam, és izgatottan vártam, hogy egyszer majd vele vezethetek műsort. A Big Brother első évadának beharangozóit már nyár elején elkezdtük forgatni, és a találkozásunk egészen más kontextusban történt, mint amire számítottam: hirtelen egy kedves barát, egy igazi haver állt előttem. Az intelligenciája, a gondolkodása, a humora azonnal áthatott mindent, és tudtam, hogy ez örökre így marad. És tényleg, ahogy szoktam mondani: soha nem arra válaszol, amit kérdeznek tőle, hanem arra, amit ő gondol" – kezdte nevetve a hot! magazinnak Claudia, majd hozzátette:

"Soha nem felejtem el, amikor a Városligetben forgattunk egy olyan imázsfilmet, amit a Mátrix című film ihletett. A golyót egy összegyűrt alufóliadarab imitálta, amit egy damilon húztak végig, mi pedig úgy hajoltunk el előle, mint a filmben."

De mivel mindkettőnkben megvan ez a gyermeki lény, ami örökkön örökké tart, egyikünk sem gondolta azt, hogy nem állunk bele, hanem örömmel, játékosan vettük az egészet.

Tilla is élénken emlékszik minden pillanatra, és számára is felejthetetlen, hogyan indult a közös történetük.

"Amikor 2002. szeptember 1-jén elindult a Big Brother, addigra már egy egész nyarat végigdolgoztunk, rengeteg különböző ilyen játékos ajánlót készítettünk, mint amilyet most Clau is említett" – idézte fel Tilla.