Kapu Tibor elárulta élhetünk-e a Holdon

Kapu Tibor Kaposvárra utazott, ahol helyieknek és diákoknak válaszolt őket érdeklő kérdésekre, már ami az űrutazással és a kiképzésével volt kapcsolatos – írja a sonline.hu.

Kapu Tibor mesélt élményeiről Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Országjáró körútja során Kaposvár volt a legutóbbi úticél a magyar űrhajósnak, ahol az érdeklődőket beavatta kulisszatitkokba. A HUNOR kutatóűrhajós, aki az AX-4 legénység tagjaként 25 kísérletet is végzett a világűrben.

Az űrélelmezés egy olyan tudományág, ami azt próbálja megoldani, ha majd hosszútávú űrutazásra készülünk, ne kelljen rengeteg élelmiszert magunkkal vinni. Ezért kísérleteztünk azzal, hogy bizonyos növényeket termesszünk a Nemzetközi Űrállomáson

- idézi a sonline.hu Kapu Tibort.

A kutató szerint még arra is van esély, hogy az ember kolóniát hozzon létre az űrben. Főképpen a Hold a cél, ahova az emberiség szeretne eljutni, de jelenleg a világűrben semmilyen feltétel nincs jelen, amely képessé tenné az embereket az életre, szerinte azokat meg kell teremteni.

Az űrállomás a példa rá, hogy ezt megtudjuk csinálni és ez a cél a Holdon és a Marson is. Kérdés, hogyan tudjuk ezt olyan messze a Földtől megteremteni ezt, ha nem véd minket a Föld mágneses mezeje és nagy a sugárzás.

Kapu Tiborért aggódtak szerettei

Kapu Tibor nem élte meg annyira drámaian, ami vele történt, mint például a szerettei.

Jó dolgunk volt azért ott a karanténban is, türelmesen vártunk és tudtuk, hogy ha minden jól megy, ebből lesz egy küldetés

Amíg az űrben volt családja hiányzott neki a legjobban és a töltött káposzta, melyet édesanyja szokott főzni neki. Bár az űrhajós odafent folyamatosan elfoglalt volt munkájával, amikor pedig volt egy kis szabadideje, zenét hallgatott a magyarok által ajánlott zenelejátszási listákból. Ráadásul még azokat a roppant vicces és ötletes mémeket is láthatta, melyeket róla készítettek és rendkívül szórakozott rajta.

Összesen 18 napot töltött az űrben és 288-szor kerülték meg a Földet a Nemzetközi Űrállomáson.