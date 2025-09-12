Hoppá! Horváth Tamást tűsarkúban kapták le - Videó

Gőzerővel készülnek a TV2 ikonikus műsorának énekesei a vasárnapi párbajokra, a versenyzők és a nézők izgatottságát pedig csak még jobban fokozza, hogy ismét vendég zsűritag ül Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Hajós András és Stohl András mellé. Hans Sigl után ezúttal az évtizedek óta hatalmas népszerűségnek örvendő Natalia Oreiro érkezik a Sztárban Sztár All Stars műsorába.
Horvát Tamás ismét győzni szeretne a TV2 házibulijában, nagyon komolyan veszi a felkészülést, az átlényegülést, átalakulást. A Sztárban Sztár All Stars 2025 versenyzője korábban elárulta, ha kell, 20 kilót is ledob a cél érdekében, de egyelőre megelégedett azzal, hogy megtanulja, hogyan kell magassarkú cipőben járni. A népszerű énekes ugyanis nő lesz, a vendégzsűri, Natalia Oreio bőrébe bújik.
„A saját évadomban is voltam nő, de be kell vallanom, hogy a mostani a legmagasabb sarkú, amit valaha felvettem, hú ezt még kimondani is nagyon szürreális” – mondta nevetve a Borsnak Horváth Tamás.
Maximalista vagyok, tényleg győzni jöttem, ezért mindent megteszek, bevetek. Rengeteg időt töltöttem azzal, hogy Natalia koncerteket néztem, igyekszem minden gesztusát, a mimikáját, jellemző mozdulatait, a hangszínt tökéletesen levenni. De az utánzás ugye nemcsak ebből áll, szóval igyekszem olyan jó nő is lenni, amihez ugye a magassarkú cipő is kell. A sok gyakorlástól begyulladt a talpam, leszakad a derekam. Eddig is tiszteltem a nőket, de ezek után tényleg minden tiszteletem az övék!
Tomi azt mondja, hogy reméli, a női külső ellenére nemcsak ő, mások is komolyan tudják majd venni a produkcióját.
Így, hogy Natalia Oreio, akit mindenki ismer, itt lesz és személyesen végignézi, remélem nem fordul majd le a székről. Egyébként meg kell mondjam azt is, hogy nagyon kemény a mezőny. Az első adást végignéztem, nagyon sok jó produkció volt, Veréb Tomi, aki engem utánzott, fantasztikus volt és Vavra Bencének is személyesen gratuláltam, annyira elképesztő Freddie Mercury volt. De tényleg nem akarok itt mindenkit felsorolni, mert lehetne és a mostani párbajok is kemények lesznek. Szóval fel kell kötnöm a gatyámat, vagy a szoknyámat!
