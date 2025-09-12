Hoppá! Horváth Tamást tűsarkúban kapták le - Videó

Gőzerővel készülnek a TV2 ikonikus műsorának énekesei a vasárnapi párbajokra, a versenyzők és a nézők izgatottságát pedig csak még jobban fokozza, hogy ismét vendég zsűritag ül Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Hajós András és Stohl András mellé. Hans Sigl után ezúttal az évtizedek óta hatalmas népszerűségnek örvendő Natalia Oreiro érkezik a Sztárban Sztár All Stars műsorába.

A Sztárban Sztár All Stars versenyzője, Horváth Tamás a show miatt megtanult magassarkúban járni (Fotó: nanasipal / TV2)

Sztárban Sztár All Stars: Horváth Tamás a vad angyalt alakítja

Horvát Tamás ismét győzni szeretne a TV2 házibulijában, nagyon komolyan veszi a felkészülést, az átlényegülést, átalakulást. A Sztárban Sztár All Stars 2025 versenyzője korábban elárulta, ha kell, 20 kilót is ledob a cél érdekében, de egyelőre megelégedett azzal, hogy megtanulja, hogyan kell magassarkú cipőben járni. A népszerű énekes ugyanis nő lesz, a vendégzsűri, Natalia Oreio bőrébe bújik.

„A saját évadomban is voltam nő, de be kell vallanom, hogy a mostani a legmagasabb sarkú, amit valaha felvettem, hú ezt még kimondani is nagyon szürreális” – mondta nevetve a Borsnak Horváth Tamás.

Maximalista vagyok, tényleg győzni jöttem, ezért mindent megteszek, bevetek. Rengeteg időt töltöttem azzal, hogy Natalia koncerteket néztem, igyekszem minden gesztusát, a mimikáját, jellemző mozdulatait, a hangszínt tökéletesen levenni. De az utánzás ugye nemcsak ebből áll, szóval igyekszem olyan jó nő is lenni, amihez ugye a magassarkú cipő is kell. A sok gyakorlástól begyulladt a talpam, leszakad a derekam. Eddig is tiszteltem a nőket, de ezek után tényleg minden tiszteletem az övék!

„Fel kell kötnöm a gatyámat, vagy a szoknyámat”

Tomi azt mondja, hogy reméli, a női külső ellenére nemcsak ő, mások is komolyan tudják majd venni a produkcióját.