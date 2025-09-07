Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Drámai pillanatok a stúdióban: ők búcsúztak a Sztárban Sztár All Stars első adásában

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 07. 23:45 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 08. 00:02
Velük már nem találkozhatnak legközelebb a nézők.

Mint az ismert, tizenkét énekes párbajával véget ért a Sztárban Sztár All Stars második évada a TV2-n. A versenyzőknek ezúttal sem volt egyszerű dolguk, hiszen nemcsak a nézőket, de a külföldi sztárvendéget, Hans Siglt zsűrit, valamint a négy másik ítészt is el kellett kápráztatniuk. A műsorban az összes versenyző nagyon jól teljesített, de négyüktől mégis el kellett köszönni.

Fotó: MATE KRISZTIAN

Ők búcsúznak a Sztárban Sztár All Starstól:

A műsor első kiesői Wolf Kati és Galambos Dorina, ugyanis ők kevesebb szavazatot kaptak, mint párbajpartnere valamint a zsűri sem mentette meg őket a kiosztható szívekkel. Négy versenyző kapott szívecskét, Kocsis Tibi, Nagy Adri, Király Viktor és Freddie kerültek a reményzónába, akik emiatt arra kényszerültek, hogy újabb szavazáson vegyenek részt. Az előbb felsorolt versenyzők közül pedig Kocsis Tibor és Nagy Adri számára szintén véget ért a műsor.

 

