Hoppá: nem várt vendég tűnt fel a stúdióban Veréb Tomi produkciója alatt

A Sztárban sztár All Starsban színpadra lépett Veréb Tamás is, aki nem más, mint Horváth Tamás Babám című dalát adta elő a színpadon.

Veréb Tamás Horváth Tamás Babám című dalát adta elő Fotó: MATE KRISZTIAN

Azonban egy dologra Veréb Tamás sem volt felkészülve. Ugyanis a nézőtéren feltűnt egy különleges vendég, aki nem más volt, mint a dal eredeti előadója Horváth Tamás. Az énekesnek szemlátomást tetszett, ahogy Veréb Tamás előadta az ő számát.