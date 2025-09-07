Hoppá: nem várt vendég tűnt fel a stúdióban Veréb Tomi produkciója alatt

A Sztárban sztár All Starsban színpadra lépett Veréb Tamás is, aki nem más, mint Horváth Tamás Babám című dalát adta elő a színpadon.
Azonban egy dologra Veréb Tamás sem volt felkészülve. Ugyanis a nézőtéren feltűnt egy különleges vendég, aki nem más volt, mint a dal eredeti előadója Horváth Tamás. Az énekesnek szemlátomást tetszett, ahogy Veréb Tamás előadta az ő számát.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.