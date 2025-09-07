Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Hoppá: nem várt vendég tűnt fel a stúdióban Veréb Tomi produkciója alatt

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 07. 21:50
Úgy néz ki, ő is nagyon élvezte a produkciót.

A Sztárban sztár All Starsban színpadra lépett Veréb Tamás is, aki nem más, mint Horváth Tamás Babám című dalát adta elő a színpadon.

Veréb Tamás Horváth Tamás Babám című dalát adta elő Fotó: MATE KRISZTIAN

Azonban egy dologra Veréb Tamás sem volt felkészülve. Ugyanis a nézőtéren feltűnt egy különleges vendég, aki nem más volt, mint a dal eredeti előadója Horváth Tamás. Az énekesnek szemlátomást tetszett, ahogy Veréb Tamás előadta az ő számát.

Szemlátomást Horváth Tamás tetszését is elnyerte, ahogy Veréb Tomi előadta a számát Fotó: MATE KRISZTIAN

 

