Ezt látnod kell: Gáspár Evelin izmos hasáról beszél mindenki!

Gáspár Evelin elképesztő formában van, amit büszkén meg is osztott közösségi oldalán rajongói nagy örömére és ámulatára. Evelin kiemelkedően szerepelt a 2025-ös Sztárbox gálán, ahol Szorcsik Viktóriával mérkőzött meg. A mérkőzés a női könnyűsúlyú negyeddöntő részeként zajlott, és Gáspár Evelin keményen küzdött a jól megérdemelt győzelemért, ami után a közönség és a szakértők is elismeréssel szóltak.
A felkészülés során Gáspár Evelin jelentős fizikai és mentális kihívásokkal szembesült. Cukorbetegsége mellett 14 kilogrammot fogyott, és napi kétszeri edzésekkel készült a mérkőzésre. Az egyik döntő pillanat számára az volt, amikor egy élő adás előtti interjú során Csobot Adél belépett hozzá az öltözőbe, és ez megerősítette hitét a győzelemben.
A mérkőzés után Gáspár Evelin elmondta, hogy győzelme nemcsak saját magáért, hanem családjáért is szólt. A családja és barátai folyamatos támogatása fontos szerepet játszott abban, hogy ilyen eredményt ért el, a hihetetlen testi átalakulásáról ne is beszélve!
Gáspár Evelin legfrissebb Instagram bejegyzése az alábbiakban megtekinthető!
