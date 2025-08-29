"Bomba vagy": Gáspár Evelin ismét elvarázsolta rajongóit

Mint arról korábban beszámoltunk, Gáspár Evelin soha nem látott bombaformában van. Győzike idősebbik lánya ugyanis kockahasat, tónusos, izmost testet villantott az edzőteremből.

Evelint tíz éves korában ismerhette meg az ország a családja valóságshowjában. Azóta rengeteg bántás érte a kinézete miatt. Evelin azonban rácáfolt a kétkedőkre: akaratának és az életmódváltásnak köszönhetően pedig olyan magabiztosságra tett szert, amelyet közösségi médiára feltöltött fotói is tükröznek, így a legutóbbi is, amelyet kocsijának ülésén készített magáról:

Jó haj és smink nap

- írta megosztott szelfije mellé kiemelve, a fotó filter nélküli.

Rajongói pedig nem is hagyták komment nélkül a látottakat:

