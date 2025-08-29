Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
"Bomba vagy": Gáspár Evelin ismét elvarázsolta rajongóit

fotó
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 10:20
magabiztosGáspár Evelin
A celebritás fotójáról csak úgy sugárzik a magabiztosság.
B. V.
A szerző cikkei

Mint arról korábban beszámoltunk, Gáspár Evelin soha nem látott bombaformában van. Győzike idősebbik lánya ugyanis kockahasat, tónusos, izmost testet villantott az edzőteremből.

gáspár evelin
Fotói magabiztosságot tükröznek. Fotó: Mediaworks Archív

Evelint tíz éves korában ismerhette meg az ország a családja valóságshowjában. Azóta rengeteg bántás érte a kinézete miatt. Evelin azonban rácáfolt a kétkedőkre: akaratának és az életmódváltásnak köszönhetően pedig olyan magabiztosságra tett szert, amelyet közösségi médiára feltöltött fotói is tükröznek, így a legutóbbi is, amelyet kocsijának ülésén készített magáról:

Jó haj és smink nap

 - írta megosztott szelfije mellé kiemelve, a fotó filter nélküli. 

Rajongói pedig nem is hagyták komment nélkül a látottakat:

Bomba vagy.

 

Csodaszép 

- záporoztak a megjegyzések. 

 

