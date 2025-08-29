Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
„Vadmacska leány” - Gáspár Virág fotójától beindultak a rajongók

Gáspár Virág
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 19:20
vadítószexidögös
Tüzes képpel jelentkezett a közösségi oldalán az influenszer.
KL
A szerző cikkei

Gáspár Virág, Gáspár Győző legkisebb lánya nem riad vissza attól, hogy szexi fotókat mutogasson a közösségi oldalán. Ami érthető is, hiszen a csinos influenszer szépsége mindenkit magával ragad, és ez most sem volt másként.

Gáspár Virág
Gáspár Virág szexi fotókat mutatott a közösségi oldalán Fotó: Bors

Gáspár Virág most egy friss fotót osztott meg az Instagram-oldalán. A kép Győző legkisebb lányáról egy étteremben készült, ahol éppen vacsorázott. Ám a figyelmet jobban elvonta a párducmintás ruhája, na meg az igéző tekintete, amivel a kamerába néz...

Édes élet

- írta Gáspár Virág a poszthoz.

A fotó láttán a rajongók is beindultak, záporoznak a dicsérő hozzászólások.

– Vircu vadmacska leány - írta Gáspár Evelin, Virág testvére.

– Szia gyönyörű vagy képen meg szép vagy - fogalmazott egy másik kommentelő.

Mutatjuk a káprázatos fotót Gáspár Virágról:

 

