Újabb elismerés: díjat vehetett át Velencében Enyedi Ildikó filmjének szereplője

A legígéretesebb fiatal, feltörekvő színésznek járó Marcello Mastroianni-díjat nyerte el a 82. Velencei Filmfesztiválon Enyedi Ildikó Csendes barát című filmjének szereplője, Luna Wedler svájci színésznő.

Díjat vehetett át Enyedi Ildikó filmjének szereplője, Luna Wedler / Fotó: Karnok Csaba

A szombat esti zárógálán Luna Wedler Enyedi Ildikónak is megköszönte a díjat, hozzátéve, hogy nagy megtiszteltetés volt vele dolgozni.

Hihetetlen nő vagy, inspirálsz engem nőként és rendezőként is

- fogalmazott.

A Nemzeti Filmintézet (NFI) szombat esti közleményében azt írták, Luna Wedler 1999-ben született Zürichben, majd az Amatőr tinik című filmben debütált 2015-ben. 2018-ban a zürichi filmszínésziskolában szerzett diplomát és ugyanabban az évben a Berlinálén elnyerte a European Shooting Star-díjat.

A tájékoztatás szerint a Netflix 2020-as Biohackerek című sorozatának főszerepével tett szert népszerűségre. Enyedi Ildikóval immár másodszor dolgozott együtt, hisz korábban már játszott A feleségem története című alkotásban is. A közleményben idézték Káel Csabát, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztost, az NFI igazgatóságának elnökét, aki Velencében a díjátadót követően azt nyilatkozta: "kiemelkedő eredmény, hogy a közelmúlt nézőszám-rekorderei mellé most egy világraszóló nemzetközi fesztiválsiker is született. Gratulálok Luna Wedlernek és az alkotóknak, külön Enyedi Ildikónak és Mécs Mónika producernek, aki a rendező társa volt a nagyszabású európai koprodukció létrehozásában hosszú évek munkájával".

Az öt éve indított új koprodukciós stratégiánk célja többek közt az, hogy a hazai gyártási léptéket meghaladó volumenű alkotások is elkészülhessenek. Külön elismerés illeti az NFI Filmlabor munkatársait, akik Európában egyedülálló technikákat felhasználva járultak hozzá a rendezői vízió megvalósításához, munkájuk jóhírének köszönhetően évről évre kimagasló alkotások készülhetnek el Magyarországon

- hangsúlyozta Káel Csaba.

Hozzátette, hogy a magyar film világhódító útja folytatódik, hiszen az észak-amerikai filmipar legnagyobb presztízsű rendezvényén, a torontói fesztiválon is jelen lesznek. Nemes Jeles László Árva és Enyedi Ildikó Csendes barát című alkotásai mellett a Hunyadi-sorozat is ott debütál a napokban.