Újabb elismerés: díjat vehetett át Velencében Enyedi Ildikó filmjének szereplője

A legígéretesebb fiatal, feltörekvő színésznek járó Marcello Mastroianni-díjat nyerte el a 82. Velencei Filmfesztiválon Enyedi Ildikó Csendes barát című filmjének szereplője, Luna Wedler svájci színésznő.
Hihetetlen nő vagy, inspirálsz engem nőként és rendezőként is
- fogalmazott.
A Nemzeti Filmintézet (NFI) szombat esti közleményében azt írták, Luna Wedler 1999-ben született Zürichben, majd az Amatőr tinik című filmben debütált 2015-ben. 2018-ban a zürichi filmszínésziskolában szerzett diplomát és ugyanabban az évben a Berlinálén elnyerte a European Shooting Star-díjat.
A tájékoztatás szerint a Netflix 2020-as Biohackerek című sorozatának főszerepével tett szert népszerűségre. Enyedi Ildikóval immár másodszor dolgozott együtt, hisz korábban már játszott A feleségem története című alkotásban is. A közleményben idézték Káel Csabát, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztost, az NFI igazgatóságának elnökét, aki Velencében a díjátadót követően azt nyilatkozta: "kiemelkedő eredmény, hogy a közelmúlt nézőszám-rekorderei mellé most egy világraszóló nemzetközi fesztiválsiker is született. Gratulálok Luna Wedlernek és az alkotóknak, külön Enyedi Ildikónak és Mécs Mónika producernek, aki a rendező társa volt a nagyszabású európai koprodukció létrehozásában hosszú évek munkájával".
Az öt éve indított új koprodukciós stratégiánk célja többek közt az, hogy a hazai gyártási léptéket meghaladó volumenű alkotások is elkészülhessenek. Külön elismerés illeti az NFI Filmlabor munkatársait, akik Európában egyedülálló technikákat felhasználva járultak hozzá a rendezői vízió megvalósításához, munkájuk jóhírének köszönhetően évről évre kimagasló alkotások készülhetnek el Magyarországon
- hangsúlyozta Káel Csaba.
Hozzátette, hogy a magyar film világhódító útja folytatódik, hiszen az észak-amerikai filmipar legnagyobb presztízsű rendezvényén, a torontói fesztiválon is jelen lesznek. Nemes Jeles László Árva és Enyedi Ildikó Csendes barát című alkotásai mellett a Hunyadi-sorozat is ott debütál a napokban.
A közleményben idézték Enyedi Ildikót is, aki felidézte, hogy Luna Wedlerrel A feleségem története kapcsán találkozott először.
Ő volt az első a hét fiatal, tehetséges színésznőből, akit meg szerettem volna nézni. A casting közepén leállítottam a munkát és felkértem Lunát a szerepre. A többi casting sessiont pedig lemondtam. Azt hiszem, ez mindent elmond arról az elemi tehetségről, erőről, ragyogásról, ami belőle sugárzik. Emellett fantasztikus fegyelmezetten dolgozik és frenetikus a humora...csodálatos vele dolgozni
- hangsúlyozta a rendező.
Az NFI támogatásával, német-francia-magyar koprodukcióban készült alkotás öt másik díjat is elnyert - emelték ki a közleményben. Megkapta a FIPRESCI (Nemzetközi Filmkritikusok Szövetsége) díját, amelyet a versenyprogram legjobb filmjének ítéltek oda, valamint az Interfilm díját, amelyet már 14. éve adnak át a vallások közötti párbeszéd előmozdításáért. A diákzsűri díját a film kiemelkedő művészi értékéért, vizuális világáért, egyedi rendezői látásmódjáért ítélték oda, emellett a Csendes barát megkapta a Green Drop-díjat is, amellyel az ökológia és a fenntarthatóság értékeit bemutató filmet díjaznak, valamint az Edipo fenntarthatósági díjat is.
A fesztivál legjobb filmért járó fődíját, az Arany Oroszlánt az amerikai Jim Jarmusch antológiája, a Father Mother Sister Brother kapta, amelynek főszereplői Cate Blanchett és Adam Driver. A második legrangosabb velencei elismerést, a zsűri nagydíját a tunéziai Kaouther ben Hania The Voice of Hind Rajab című filmje nyerte el. A legjobb rendező az amerikai Benny Safdie lett, a The Smashing Machine című sportdráma alkotója, amelyben Dwayne Johnson egy ketrecharcost alakít. A legjobb színésznek járó Volpi-díjat az olasz Toni Servillo, a La Grazia főszereplője nyerte, a legjobb színésznőnek pedig a kínai Zsilej Hszint, a The Sun Rises on Us All főszereplőjét választották. A legjobb forgatókönyv díját Valérie Donzelli és Gilles Marchand érdemelték ki A pied d'oeuvre című francia film történetéért. A zsűri különdíját a Sotte le Nuvole című dokumentumfilm, az olasz Gianfranco Rosi rendezése kapta.
A szombaton véget ért fesztiválon a 21 filmet felvonultató versenyprogramban szerepelt Nemes Jeles László Árva című filmje is. A nemzetközi versenyprogram zsűrijének elnöke Alexander Payne amerikai forgatókönyvíró-rendező volt, az Orizzonti (Horizontok) elnevezésű másik versenyprogram zsűrijét pedig Julia Ducournau francia forgatókönyvíró-rendező vezette.
A velencei a legnagyobb múltú filmfesztivál a világon, 1932-ben rendezték meg először - írja az MTI.
