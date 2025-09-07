Ázsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Regina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Újabb elismerés: díjat vehetett át Velencében Enyedi Ildikó filmjének szereplője

Csendes barát
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 07. 08:17 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 07. 09:14
Velencei FilmfesztiválLuna WedlerEnyedi Ildikószínész
Luna Wedler a legígéretesebb fiatal, feltörekvő színésznek járó díjat nyerte el.
Bors
A szerző cikkei

A legígéretesebb fiatal, feltörekvő színésznek járó Marcello Mastroianni-díjat nyerte el a 82. Velencei Filmfesztiválon Enyedi Ildikó Csendes barát című filmjének szereplője, Luna Wedler svájci színésznő.

Karnok Csaba
Díjat vehetett át Enyedi Ildikó filmjének szereplője, Luna Wedler / Fotó: Karnok Csaba

A szombat esti zárógálán Luna Wedler Enyedi Ildikónak is megköszönte a díjat, hozzátéve, hogy nagy megtiszteltetés volt vele dolgozni. 

Hihetetlen nő vagy, inspirálsz engem nőként és rendezőként is

 - fogalmazott.

A Nemzeti Filmintézet (NFI) szombat esti közleményében azt írták, Luna Wedler 1999-ben született Zürichben, majd az Amatőr tinik című filmben debütált 2015-ben. 2018-ban a zürichi filmszínésziskolában szerzett diplomát és ugyanabban az évben a Berlinálén elnyerte a European Shooting Star-díjat.

A tájékoztatás szerint a Netflix 2020-as Biohackerek című sorozatának főszerepével tett szert népszerűségre. Enyedi Ildikóval immár másodszor dolgozott együtt, hisz korábban már játszott A feleségem története című alkotásban is. A közleményben idézték Káel Csabát, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztost, az NFI igazgatóságának elnökét, aki Velencében a díjátadót követően azt nyilatkozta: "kiemelkedő eredmény, hogy a közelmúlt nézőszám-rekorderei mellé most egy világraszóló nemzetközi fesztiválsiker is született. Gratulálok Luna Wedlernek és az alkotóknak, külön Enyedi Ildikónak és Mécs Mónika producernek, aki a rendező társa volt a nagyszabású európai koprodukció létrehozásában hosszú évek munkájával".

Az öt éve indított új koprodukciós stratégiánk célja többek közt az, hogy a hazai gyártási léptéket meghaladó volumenű alkotások is elkészülhessenek. Külön elismerés illeti az NFI Filmlabor munkatársait, akik Európában egyedülálló technikákat felhasználva járultak hozzá a rendezői vízió megvalósításához, munkájuk jóhírének köszönhetően évről évre kimagasló alkotások készülhetnek el Magyarországon

 - hangsúlyozta Káel Csaba.

Hozzátette, hogy a magyar film világhódító útja folytatódik, hiszen az észak-amerikai filmipar legnagyobb presztízsű rendezvényén, a torontói fesztiválon is jelen lesznek. Nemes Jeles László Árva és Enyedi Ildikó Csendes barát című alkotásai mellett a Hunyadi-sorozat is ott debütál a napokban.

A közleményben idézték Enyedi Ildikót is, aki felidézte, hogy Luna Wedlerrel A feleségem története kapcsán találkozott először. 

Ő volt az első a hét fiatal, tehetséges színésznőből, akit meg szerettem volna nézni. A casting közepén leállítottam a munkát és felkértem Lunát a szerepre. A többi casting sessiont pedig lemondtam. Azt hiszem, ez mindent elmond arról az elemi tehetségről, erőről, ragyogásról, ami belőle sugárzik. Emellett fantasztikus fegyelmezetten dolgozik és frenetikus a humora...csodálatos vele dolgozni

 - hangsúlyozta a rendező.

Az NFI támogatásával, német-francia-magyar koprodukcióban készült alkotás öt másik díjat is elnyert - emelték ki a közleményben. Megkapta a FIPRESCI (Nemzetközi Filmkritikusok Szövetsége) díját, amelyet a versenyprogram legjobb filmjének ítéltek oda, valamint az Interfilm díját, amelyet már 14. éve adnak át a vallások közötti párbeszéd előmozdításáért. A diákzsűri díját a film kiemelkedő művészi értékéért, vizuális világáért, egyedi rendezői látásmódjáért ítélték oda, emellett a Csendes barát megkapta a Green Drop-díjat is, amellyel az ökológia és a fenntarthatóság értékeit bemutató filmet díjaznak, valamint az Edipo fenntarthatósági díjat is.

A fesztivál legjobb filmért járó fődíját, az Arany Oroszlánt az amerikai Jim Jarmusch antológiája, a Father Mother Sister Brother kapta, amelynek főszereplői Cate Blanchett és Adam Driver. A második legrangosabb velencei elismerést, a zsűri nagydíját a tunéziai Kaouther ben Hania The Voice of Hind Rajab című filmje nyerte el. A legjobb rendező az amerikai Benny Safdie lett, a The Smashing Machine című sportdráma alkotója, amelyben Dwayne Johnson egy ketrecharcost alakít. A legjobb színésznek járó Volpi-díjat az olasz Toni Servillo, a La Grazia főszereplője nyerte, a legjobb színésznőnek pedig a kínai Zsilej Hszint, a The Sun Rises on Us All főszereplőjét választották. A legjobb forgatókönyv díját Valérie Donzelli és Gilles Marchand érdemelték ki A pied d'oeuvre című francia film történetéért. A zsűri különdíját a Sotte le Nuvole című dokumentumfilm, az olasz Gianfranco Rosi rendezése kapta.

A szombaton véget ért fesztiválon a 21 filmet felvonultató versenyprogramban szerepelt Nemes Jeles László Árva című filmje is. A nemzetközi versenyprogram zsűrijének elnöke Alexander Payne amerikai forgatókönyvíró-rendező volt, az Orizzonti (Horizontok) elnevezésű másik versenyprogram zsűrijét pedig Julia Ducournau francia forgatókönyvíró-rendező vezette.

A velencei a legnagyobb múltú filmfesztivál a világon, 1932-ben rendezték meg először - írja az MTI.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu