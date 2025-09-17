Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Dér Heni szikrázó gyűrűt villantva jelentette be!

Dér Heni
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 17. 16:32
próbagyűrű
Különleges alkalmat osztott meg követőivel. Dér Heni egy pillanatra lefékezett.
K. C.
Négy évvel ezelőtt mondta ki a boldogító igent két év ismeretség után Dér Heni és Bakos Gergő. A házasságuk azóta is stabil – ebben nemcsak a romantika, a humor és a szervezettség, de az őszinteség is fontos szerepet játszik.

dér heni
Dér Heni / 

Úgy tartom, hogy a házasság fontos alappillére a bizalom és egymás támogatása. Ez pedig nemcsak az egyik félnél, hanem oda-vissza működik” - nyilatkozta korábban a Borsnak Dér Heni. 

Az énekesnő a mai napig rengeteget dolgozik, nemrég például a Sztárban Sztár műsorába kérték fel. Emellett ott van két imádott gyermeke, akikről gondoskodnia kell. Szóval bőven add neki feladatot a karrierje és a magánélete. Ennyi teendő összeegyeztetéséhez nagyon sok logisztikára van szükség, meg persze egy olyan támaszra, mint a férje, Bakos Gergő, akivel a napi feladatokat is megosztják. Így nagyon ritkán fékezhet le és állhat meg pár percre pihenőt tartani. Két próba között azonban akadt egy ilyen különleges pillanata, amit azonnal meg is osztott a rajongóival. 

„Látszólag egy nyugodt csendélet… Kb. ennyit voltam ma egy helyben..:)) Daltanulás, próbafolyamat, ősz…” - írta szikrázó gyűrűt villantva közösségi oldalán Dér Heni.

Dér Heni gyűrűs bejegyzését ide kattintva tekintheted meg.

 

 

