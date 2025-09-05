Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Nagy bejelentést tett a TV2 a Sztárban Sztár All Stars-ról, végre kiderült

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 05. 13:28 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 05. 14:06
Szeptember 7-én tizenkét énekes párbajával elindul a Sztárban Sztár All Stars második évada. A színpadra lépő versenyzőknek a nézők mellett a külföldi sztárvendéggel, Hans Sigl-lel kiegészült zsűrit is le kell nyűgözniük, hiszen fontos döntéshez jutnak a legendás műsor ítészei. Már az első adásban négy énekes búcsúzik, így aki tovább szeretné juttatni kedvencét, annak érdemes már most letölteni a TV2Play ingyenes applikációját, amellyel az emelt díjas hívások mellett szavazni tud a vasárnap esti produkciókra.

Vasárnap este folytatódik az ország legnagyobb házibulija. Szeptember 7-én Tilla műsorvezetésével a Sztárban Sztár All Stars második évada lenyűgöző produkciókat és izgalmas pillanatokat ígér, hiszen 12 énekes küzd meg egymással a továbbjutásért. A hat párbaj az este folyamán így alakul:

  • Király Viktor (Teddy Swims) – Dér Heni (The Cranberries)
  • Nótár Mary (Cher) – Nagy Adri (Connie Francis)
  • Vásáry André (DIMASH) – Wolf Kati (Psota Irén)
  • Vavra Bence (Freddie Mercury) – Freddie (Elton John)
  • Veréb Tomi (Horváth Tomi) – Kocsis Tibor (Marilyn Monroe)
  • Völgyi Zsuzsi (Oszvald Marika) – Galambos Dorina (Dolly)
Elképesztő küzdelem várható vasárnap este, az erős mezőnyben pár voks is sorsdöntő lehet. A nézők szavazni az emelt díjas hívások mellett a TV2Play ingyenes applikációjával tudnak kedvenceikre.

A zsűri ugyan az adás során nem pontoz, csak véleményt mond, azonban nagyon fontos döntési helyzetbe kerül, amikor a párbajok véget érnek.

A párbajok során az a versenyző, akire a nézők több szavazatot adnak le, automatikusan továbbjut. A másik hat énekes sorsa a Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András és Hajós András alkotta zsűri, valamint a sztárvendégként az ítészek között helyet foglaló Hans Sigl kezébe kerül: ők ugyanis egy énekest a reményzónába juttathatnak.

A párbajok eredménye és a zsűri reményzónás együttes döntése alapján a két legkevesebb szavazatot kapó versenyző búcsúzik. Ezen a ponton a négy megmaradt énekes sorsa kizárólag a nézőkön múlik: az adás végén kettőjük továbbjut, két ember számára pedig véget ér a megmérettetés. Így már az első adásban összesen négy énekesnek kell búcsút venni a Sztárban Sztár All Stars versenyétől. Éppen ezért érdemes az élő show elejétől szavazatokkal támogatni mindenkinek kedvenc előadóját.

Az énekesek gőzerővel készülnek a megmérettetésre, A hegyi doktor sztárja, Hans Sigl is megérkezett Budapestre, a visszaszámlálás elkezdődött, vasárnap jön az ország legnagyobb házibulija a TV2-n!

 

