Dér Heni ezért nem titkolózik férje előtt

Négy évvel ezelőtt mondta ki a boldogító igent két év ismeretség után Dér Heni és Bakos Gergő. A házasságuk azóta is stabil – ebben nemcsak a romantika, a humor és a szervezettség, de az őszinteség is fontos szerepet játszik.

Dér Heni férje mindenben mellette áll (Fotó: ARCHÍV / HOT! MAGAZIN)

„Úgy tartom, hogy a házasság fontos alappillére a bizalom és egymás támogatása.

Ez pedig nemcsak az egyik félnél, hanem oda-vissza működik: Gergő rengeteget segít nekem a mindennapokban, és én is igyekszem ugyanezt visszaadni neki.

Ha sokat dolgozik, akkor is az én forgatási időpontjaimhoz igazítja a munkáját. Az aktív pihenés hívei vagyunk, és inkább mik­ro­dó­zi­sok­ban eresztjük ki a gőzt. Ha pedig összenyom bennünket a sok teendő, akkor összezárunk és a megoldást keressük.

Megvan kettőnk között a bizalom: nincs titkunk egymás előtt!

Igazából nem is lehetne, mert a szoros időbeosztás miatt minden percben tudjuk, hogy ki mikor éppen merre jár, vajon hazaér-e fürdetésre vagy viszi és hozza-e a gyerekeket edzésre” – kezdte Heni a hot! magazinnak.

Hogyan oldja meg Dér Heni gyerekei és munkája összehangolását?

Az énekesnő a mai napig rengeteget dolgozik. Ennyi teendő összeegyeztetéséhez nagyon sok logisztikára van szükség, meg persze egy olyan támaszra, mint a férje, Bakos Gergő, akivel a napi feladatokat is megosztják. Tovább nehezíti a dolgokat, hogy Dér Heni gyerekei nyári szüneten voltak.

„Idén nem sikerült összehoznunk a nyaralást, ami anyukaként nagy szívfájdalmam.

Nekünk ugyanúgy zajlik az élet, amíg a gyerekeknek nyári szünet van, tehát ők több időt igényelnek. Csak néhány napra szöktünk el, illetve a gyerekek a nagyszülőknél nyaraltak a Vajdaságban, a falusi környezetben boldogok voltak, és sikerült elszakadniuk a város zajától.

Ilyenkor az apukájukkal átkapcsol az agyunk. Minden vasárnap leülünk egy naptárral, és közösen találjuk ki, hogyan osztjuk be az időnket, illetve elosztjuk a heti feladatokat. Ha forgatok vagy fellépek, Gergő és a nagyszülők vállalnak többet, ha pedig neki van határidős munkája, akkor én végzem a munka oroszlánrészét. Szep­tem­ber­ben indul az óvoda és a bölcsi is, emiatt muszáj előre megnézni, hogy ki mikor ér rá” – mondta az édesanya.