Dér Heni ezért nem titkolózik férje előtt

Négy évvel ezelőtt mondta ki a boldogító igent két év ismeretség után Dér Heni és Bakos Gergő. A házasságuk azóta is stabil – ebben nemcsak a romantika, a humor és a szervezettség, de az őszinteség is fontos szerepet játszik.
„Úgy tartom, hogy a házasság fontos alappillére a bizalom és egymás támogatása.
Ez pedig nemcsak az egyik félnél, hanem oda-vissza működik: Gergő rengeteget segít nekem a mindennapokban, és én is igyekszem ugyanezt visszaadni neki.
Ha sokat dolgozik, akkor is az én forgatási időpontjaimhoz igazítja a munkáját. Az aktív pihenés hívei vagyunk, és inkább mikrodózisokban eresztjük ki a gőzt. Ha pedig összenyom bennünket a sok teendő, akkor összezárunk és a megoldást keressük.
Megvan kettőnk között a bizalom: nincs titkunk egymás előtt!
Igazából nem is lehetne, mert a szoros időbeosztás miatt minden percben tudjuk, hogy ki mikor éppen merre jár, vajon hazaér-e fürdetésre vagy viszi és hozza-e a gyerekeket edzésre” – kezdte Heni a hot! magazinnak.
Az énekesnő a mai napig rengeteget dolgozik. Ennyi teendő összeegyeztetéséhez nagyon sok logisztikára van szükség, meg persze egy olyan támaszra, mint a férje, Bakos Gergő, akivel a napi feladatokat is megosztják. Tovább nehezíti a dolgokat, hogy Dér Heni gyerekei nyári szüneten voltak.
„Idén nem sikerült összehoznunk a nyaralást, ami anyukaként nagy szívfájdalmam.
Nekünk ugyanúgy zajlik az élet, amíg a gyerekeknek nyári szünet van, tehát ők több időt igényelnek. Csak néhány napra szöktünk el, illetve a gyerekek a nagyszülőknél nyaraltak a Vajdaságban, a falusi környezetben boldogok voltak, és sikerült elszakadniuk a város zajától.
Ilyenkor az apukájukkal átkapcsol az agyunk. Minden vasárnap leülünk egy naptárral, és közösen találjuk ki, hogyan osztjuk be az időnket, illetve elosztjuk a heti feladatokat. Ha forgatok vagy fellépek, Gergő és a nagyszülők vállalnak többet, ha pedig neki van határidős munkája, akkor én végzem a munka oroszlánrészét. Szeptemberben indul az óvoda és a bölcsi is, emiatt muszáj előre megnézni, hogy ki mikor ér rá” – mondta az édesanya.
Heni megtisztelőnek érezte a felkérést a TV2 Sztárban Sztár All Stars műsorába. Most a korábbitól kissé eltérő hozzáállással szeretne végigmenetelni a versenyben.
„Nem lesz új terep, csak más helyzetben leszek.
Szeretnék teljes mértékben elrugaszkodni a valóságtól és fejest ugrani a szerepekbe.
Nem azokat a karaktereket keresem, amelyek testhezállóak, hanem akik miatt ki kell lépnem a komfortzónámból. Itt már senkinek sem kell bizonyítani, emiatt van lehetőség játszani. Rengeteg munka, amit beleteszünk a produkcióba, mielőtt vasárnaponként színpadra visszük, de izgatottan várom már az élő adásokat!” – tette hozzá az énekesnő.
Dér Heni a Sztárban Sztár 2013-as szériájában a második adásban esett ki. Elsőként Axl Rose bőrébe bújt, a második alkalommal pedig Rihannát formálta meg.
