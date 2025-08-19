„Uhhh ez a ruha” – alig takarja valami Dér Heni brutálisan izmos testét

Dér Heni nemrég feltöltött Instagram posztja teljesen őrületbe kergette a rajongóit, amin elképesztő ruhában feszít az énekesnő.
A 39 éves énekesnő számára a kemény hónapok munkája és önfegyelme meghozta a gyümölcsét, hiszen még sosem láthattuk, ilyen jó formában. Egy esküvői eseményre volt hivatott férjével, ahol vendégként is csodásan mutatott. A két gyermekes sztáranyuka irigylésre méltó alakját büszkén mutatja meg követőinek, akik nem győzik dicsérni magabiztos kisugárzását és bombaalakját.
Eszméletlenül elegáns vagy Henim! Csodaszép ez a ruha. Mintha rád öntötték volna
- írta egy lelkes rajongó a bejegyzés alá.
Uhhh ez a ruha. Gyönyörű vagy
- szólt hozzá egy másik lelkes követő.
Dér Heni Instagram oldala a linkre kattintva elérhető!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.