„Uhhh ez a ruha” – alig takarja valami Dér Heni brutálisan izmos testét

Dér Heni
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 19. 20:30
Minden tekintett a kidolgozott testére szegeződik.
Amy Mans
Dér Heni nemrég feltöltött Instagram posztja teljesen őrületbe kergette a rajongóit, amin elképesztő ruhában feszít az énekesnő.

Dér Heni megmutatta keményen kidolgozott testét / Fotó: MW

Dér Heni büszke teljesítményére

A 39 éves énekesnő számára a kemény hónapok munkája és önfegyelme meghozta a gyümölcsét, hiszen még sosem láthattuk, ilyen jó formában. Egy esküvői eseményre volt hivatott férjével, ahol vendégként is csodásan mutatott. A két gyermekes sztáranyuka irigylésre méltó alakját büszkén mutatja meg követőinek, akik nem győzik dicsérni magabiztos kisugárzását és bombaalakját.

Eszméletlenül elegáns vagy Henim! Csodaszép ez a ruha. Mintha rád öntötték volna

- írta egy lelkes rajongó a bejegyzés alá.

Uhhh ez a ruha. Gyönyörű vagy 

- szólt hozzá egy másik lelkes követő.

Dér Heni Instagram oldala a linkre kattintva elérhető!

 

 

