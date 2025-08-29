Egy ország lélegzett fel! Friss fotó érkezett Demjén Ferencről: így van a balesete után a legendás énekes

Ahogy arról a Bors elsők között számolt be: Demjén Ferencet augusztus közepén baleset érte az otthonában. Úgy tudni, megbotlott a lépcsőn, aminek következtében felső combcsonttörést szenvedett. Most új hírek érkeztek a Kossuth-díjas előadóról.

Demjén Ferenc állapota sokat javult, új fotók érkeztek róla (Fotó: Bors)

Sikeres műtét után jól halad Demjén Ferenc rehabilitációja

Demjén Ferenc balesete után túlzás nélkül mondható, az egész ország imádkozott a felépüléséért. Menedzsmentje legutóbb bő egy hete tájékoztatta a rajongókat arról, hogy Demjén Ferenc műtéten esett át, a beavatkozás sikeres volt, és megkezdődött a rehabilitáció. Nem sokkal később a Bors egy olvasói beszámolóból arról értesült, hogy a közkedvelt művész napról napra erősödik, és már járókerettel tud közlekedni.

A jelek szerint az imák meghallgattattak, s azóta tovább javult a helyzet, a hivatalos Facebook-oldala tájékoztatása szerint: