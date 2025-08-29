Egy ország lélegzett fel! Friss fotó érkezett Demjén Ferencről: így van a balesete után a legendás énekes

Ahogy arról a Bors elsők között számolt be: Demjén Ferencet augusztus közepén baleset érte az otthonában. Úgy tudni, megbotlott a lépcsőn, aminek következtében felső combcsonttörést szenvedett. Most új hírek érkeztek a Kossuth-díjas előadóról.
Demjén Ferenc balesete után túlzás nélkül mondható, az egész ország imádkozott a felépüléséért. Menedzsmentje legutóbb bő egy hete tájékoztatta a rajongókat arról, hogy Demjén Ferenc műtéten esett át, a beavatkozás sikeres volt, és megkezdődött a rehabilitáció. Nem sokkal később a Bors egy olvasói beszámolóból arról értesült, hogy a közkedvelt művész napról napra erősödik, és már járókerettel tud közlekedni.
A jelek szerint az imák meghallgattattak, s azóta tovább javult a helyzet, a hivatalos Facebook-oldala tájékoztatása szerint:
Kedves Barátaink! Demjén Ferenc rehabilitációjára néhány napon belül, már otthonában kerül sor! Reményeink szerint az országos turnéja október elején folytatódik. Az év végi Aréna koncertre pedig, régen várt meglepetéssel várunk benneteket! Köszönjük a rengeteg támogató üzenetet! Demjén menedzsment
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.