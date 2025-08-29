Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Egy ország lélegzett fel! Friss fotó érkezett Demjén Ferencről: így van a balesete után a legendás énekes

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 16:45 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 29. 16:47
Új hírek érkeztek a balesetet szenvedett legendás énekesről. Demjén Ferenc rajongói szívéről nagy kő eshet le.
Ahogy arról a Bors elsők között számolt be: Demjén Ferencet augusztus közepén baleset érte az otthonában. Úgy tudni, megbotlott a lépcsőn, aminek következtében felső combcsonttörést szenvedett. Most új hírek érkeztek a Kossuth-díjas előadóról.

Demjén Ferenc állapota sokat javult, új fotók érkeztek róla (Fotó: Bors)

Sikeres műtét után jól halad Demjén Ferenc rehabilitációja

Demjén Ferenc balesete után túlzás nélkül mondható, az egész ország imádkozott a felépüléséért. Menedzsmentje legutóbb bő egy hete tájékoztatta a rajongókat arról, hogy Demjén Ferenc műtéten esett át, a beavatkozás sikeres volt, és megkezdődött a rehabilitáció. Nem sokkal később a Bors egy olvasói beszámolóból arról értesült, hogy a közkedvelt művész napról napra erősödik, és már járókerettel tud közlekedni.

A jelek szerint az imák meghallgattattak, s azóta tovább javult a helyzet, a hivatalos Facebook-oldala tájékoztatása szerint:

Kedves Barátaink! Demjén Ferenc rehabilitációjára néhány napon belül, már otthonában kerül sor! Reményeink szerint az országos turnéja október elején folytatódik. Az év végi Aréna koncertre pedig, régen várt meglepetéssel várunk benneteket! Köszönjük a rengeteg támogató üzenetet! Demjén menedzsment

 

 

