Micsoda örömhír! Újra összeáll a Kuplung zenekar, Demjén Ferenccel állnak színpadra

Az elmúlt hetekben az egész ország aggódott Demjén Ferenc balesete után. A Kossuth-díjas előadó az otthonába sérült meg, majd felső combcsonttöréssel kórházba került, ahol sikeres műtéten esett át. Azóta szerencsére jó hírek érkeztek róla, most pedig a slágereire építő Hogyan tudnék élni nélküled? című film sztárjai közöltek remek hírt: a Kuplung zenekar ott lesz az év végi Demjén Aréna-koncerten!

Demjén Ferenc koncertjén áll össze a Kuplung!

Néhány napja még nem tudták a rajongók, hogy mi lesz a hagyományos év végi Demjén-koncert sorsa, ám menedzsmentje pénteken bejelentette: az énekes ősszel visszatér a színpadra, és nem marad el a december 30-i buli sem. Akkor csak annyit árultak el, hogy ez utóbbira meglepetésvendégek várhatók, s most az is kiderült, pontosan kik!

Kedves Barátaink! Demjén Ferenc rehabilitációjára néhány napon belül, már otthonában kerül sor! Reményeink szerint az országos turnéja október elején folytatódik. Az év végi Aréna koncertre pedig, régen várt meglepetéssel várunk benneteket! Köszönjük a rengeteg támogató üzenetet! Demjén menedzsment

– írták pénteken, most pedig egy várva várt videóüzenet érkezett a rajongók számára.

A Hogyan tudnék élni nélküled? című filmben összeálló zenekar, a Kuplung lesz a sztárfellépő! Azaz Kirády Marcell, Marics Peti és Ember Márk alkotta banda is színpadra lép Demjén mellett. Videójukból kiderült, a lányok sem maradhatnak ki: Kovács Harmat, Törőcsik Franciska és Márkus Luca szintén a színpadon lesznek.

„Sziasztok srácok, végre megtörténik, amire mindenki ezer éve várt” – jelentette be a film hivatalos Facebook-oldalán Kirády Marci.

„December 30-án Demjén Ferenc évzáró koncertjén…” – vette át a szót Marics Peti.

„Színpadra lép a Kuplung zenekar!” – folytatta Ember Márk, míg az utolsó szavakat egyszerre mondták a kamerába.

„És jönnek vendégfellépők is” – tette hozzá Marics, mire beszaladt két női főszereplő.

„Végül is miért ne próbáljuk meg”

A filmbeli zenekar színpadi megvalósulása kapcsán Ember Márk a Borsnak korábban azt mondta: