"Bombázó vagy!" - Mihályfi Luca feneke tűzforró! - Fotó

Mihályfi Luca nemrég közzétett egy olyan fotósorozatot az Instagram-oldalára, amivel azonnal felrobbantotta az internetet, a férfi rajongók nagy örömére.
A 22 éves énekesnő legutóbb egy hete rakott ki egy közös fotót párjával, Hegyes Bercivel, akivel együtt élvezik ki a csodás tengerparti élményeket és a romantikus időtöltést. Luca legújabb közösségi média bejegyzése teljesen begerjesztette a rajongókat, hiszen záporoztak a szívecskék, az elismerő szavak az énekesnő tökéletes alakjáról és a falatnyi pink bikinijéről.
Bombázó vagy!
- írja egy lelkes rajongó a bejegyzés alá.
Mihályfi Luca legfrissebb és legszexibb Instagram-bejegyzése
