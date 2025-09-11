"Bombázó vagy!" - Mihályfi Luca feneke tűzforró! - Fotó

Mihályfi Luca nemrég közzétett egy olyan fotósorozatot az Instagram-oldalára, amivel azonnal felrobbantotta az internetet, a férfi rajongók nagy örömére.

A 22 éves Mihályfi Luca még a tengerparton élvezi a simogató napsugarakat / Fotó: TV2

Mihályfi Luca még nem akar hazajönni

A 22 éves énekesnő legutóbb egy hete rakott ki egy közös fotót párjával, Hegyes Bercivel, akivel együtt élvezik ki a csodás tengerparti élményeket és a romantikus időtöltést. Luca legújabb közösségi média bejegyzése teljesen begerjesztette a rajongókat, hiszen záporoztak a szívecskék, az elismerő szavak az énekesnő tökéletes alakjáról és a falatnyi pink bikinijéről.

Bombázó vagy!

- írja egy lelkes rajongó a bejegyzés alá.

