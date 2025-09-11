Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
"Bombázó vagy!" - Mihályfi Luca feneke tűzforró! - Fotó

Mihályfi Luca
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 11. 09:00
hegyes bercitengerpart
A szexi énekesnő vadító fotósorozataiért vannak oda a rajongók.
Amy Mans
A szerző cikkei

Mihályfi Luca nemrég közzétett egy olyan fotósorozatot az Instagram-oldalára, amivel azonnal felrobbantotta az internetet, a férfi rajongók nagy örömére.

alt=A 22 éves Mihályfi Luca még a tengerparton élvezi a simogató napsugarakat
A 22 éves Mihályfi Luca még a tengerparton élvezi a simogató napsugarakat / Fotó: TV2

 Mihályfi Luca még nem akar hazajönni 

A 22 éves énekesnő legutóbb egy hete rakott ki egy közös fotót párjával, Hegyes Bercivel, akivel együtt élvezik ki a csodás tengerparti élményeket és a romantikus időtöltést. Luca legújabb közösségi média bejegyzése teljesen begerjesztette a rajongókat, hiszen záporoztak a szívecskék, az elismerő szavak az énekesnő tökéletes alakjáról és a falatnyi pink bikinijéről. 

Bombázó vagy!

 - írja egy lelkes rajongó a bejegyzés alá.

Mihályfi Luca legfrissebb és legszexibb Instagram-bejegyzése a LINKRE KATTINTVA megtekinthető!

 

