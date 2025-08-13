Mihályfi Luca olyat titkot árult el magáról, hogy még most is keressük a szavakat

Amikor feltűnt a szexi énekesnő a Dancing with the Stars műsorában Hegyes Berci oldalán, gyorsan belopta magát a nézők és a zsűri szívébe. Mint ismert, Mihályfi Luca és profi táncos párja a próbák alatt egymásba is szerettek, nem sokkal később A Nagy Duettben is együtt bizonyíthatták tehetségüket. De ma este Luca egyedül próbál szerencsét a Szerencsekerékben, ahol Kasza Tibinek egy titkot is elárul.

Mihályfi Luca párja nélkül érkezett a Szerencsekerék stúdiójába (Fotó: TV2)

Mihályfi Luca alvajáró

Augusztus 8-tól ismét a megújult Szerencsekerék epizódjai várják a TV2 képernyőjén a nézőket hétköznap esténként. A népszerű műsorban sztárvendégek is próbára teszik a szerencséjüket, úgy mint Lukács Miki, Papp Máté Bence, vagy éppen hazánk népszerű humoristái. A mai adásban Mihályfi Luca énekesnő is pörgeti a kereket és egy érdekességet is elárul magáról.

Kiskorom óta alvajáró vagyok. Gyerekként többször előfordult velem, hogy kimentem a mosdóba, visszafelé eltévesztettem a helyiséget és a kanapéra feküdtem vissza. Apa jött, kérdezte, hogy kerültem ide, de nem voltam magamnál. Manapság már ennyire nem komoly, de olyan előfordul, hogy felülök az ágyban és teljes hangerőn nevetek. A múltkor arra keltem, hogy Berci azt kérdezi, hogy most szívatsz, ugye?! Én meg azt sem tudtam miről beszél, csak mondtam, hogy bocsánat!

- mesélte mosolyogva Hegyes Perci párja.

Sok kritikát kap Hegyes Berci és Mihályfi Luca

Sokan drukkolnak a fiatal szerelmeseknek, hogy örökre szóló legyen a szerelmük, de egyeseknek nem tetszik, hogy a profi táncos megváltozott a popsztár mellett. A változást sokan nem értik, de ő ezzel nem kíván foglalkozni. Berci eljutott oda, hogy ha ez nem tetszik az embereknek, nyugodtan kövessék ki. Nem akarja, hogy visszatartsák ezek a kommentek. A közösségi médiában kapott visszajelzések tanulságosak abból kiindulva, hogy elmondása szerint követőinek a 90 százaléka nő:

„Beskatulyáztak aranyos, kedves, jól nevelt kisfiúnak, aki szépen beszél és bánik a lányokkal, ami így is van, de egy embernek nem csak egy oldala van” – tette hozzá. Berci most éli meg igazán a szabadságot, és Luca mellett kezdi elfogadni és szeretni önmagát:

Végre kezdek olyan emberré válni, aki sokkal jobban szereti önmagát – Lucának köszönhetően

– vallotta be a Dancing sztárja.



