"Csodás pár vagytok!" - Mihályfi Luca kedvesével romantikázott a mennyei tengerparton

Mihályfi Luca és kedvese, Hegyes Berci együtt töltötték az időt a naplementés tengerparton. A gyönyörű páros most megmutatta, milyen az igazi álomnyaralás. A mesés tengerparton, a lemenő nap aranyfényében ölelkezve pózoltak, mintha csak egy romantikus film jelenetéből léptek volna ki.
A fehérben ragyogó énekesnő és párja idilli látványt nyújtanak a képekről, egyértelműen látszik, hogy nagyon jól érzik magukat a nyaraláson. Mint mindenki más ők is örülnek, hogy végre kiszakadhattak a szürke hétköznapokból. A rajongók teljesen odáig vannak a képekért és nem győzik dicsérni a párost, milyen jól mutatnak egymás mellett. Luca nagyon boldog a képeken, hiszen a fotók mellé azt írta;
Megtaláltuk a Paradicsomot!
- írta büszkén az énekesnő Instagram bejegyzése mellé.
Csodaszep par!
- írja egy kommentelő.
Aaaa,de szépek vagytok
- szólt hozzá egy másik.
Az énekesnő legfrissebb Instagram bejegyzése az alábbiakban megtekinthető!
