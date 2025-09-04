"Csodás pár vagytok!" - Mihályfi Luca kedvesével romantikázott a mennyei tengerparton

Mihályfi Luca és kedvese, Hegyes Berci együtt töltötték az időt a naplementés tengerparton. A gyönyörű páros most megmutatta, milyen az igazi álomnyaralás. A mesés tengerparton, a lemenő nap aranyfényében ölelkezve pózoltak, mintha csak egy romantikus film jelenetéből léptek volna ki.

Mihályfi Luca romantikus, tengerparti fotójáért teljesen oda vannak a rajongók / Fotó: TV2

Mihályfi Luca nyaralni ment kedvesével

A fehérben ragyogó énekesnő és párja idilli látványt nyújtanak a képekről, egyértelműen látszik, hogy nagyon jól érzik magukat a nyaraláson. Mint mindenki más ők is örülnek, hogy végre kiszakadhattak a szürke hétköznapokból. A rajongók teljesen odáig vannak a képekért és nem győzik dicsérni a párost, milyen jól mutatnak egymás mellett. Luca nagyon boldog a képeken, hiszen a fotók mellé azt írta;

Megtaláltuk a Paradicsomot!

- írta büszkén az énekesnő Instagram bejegyzése mellé.

Csodaszep par!

- írja egy kommentelő.

Aaaa,de szépek vagytok

- szólt hozzá egy másik.

Az énekesnő legfrissebb Instagram bejegyzése az alábbiakban megtekinthető!