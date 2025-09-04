Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
28°C Székesfehérvár

Rozália névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Csodás pár vagytok!" - Mihályfi Luca kedvesével romantikázott a mennyei tengerparton

Mihályfi Luca
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 16:05
Hegyes Berci barátnőjenyaralás
Csodás fotókat osztott meg az énekesnő.
Amy Mans
A szerző cikkei

Mihályfi Luca és kedvese, Hegyes Berci együtt töltötték az időt a naplementés tengerparton. A gyönyörű páros most megmutatta, milyen az igazi álomnyaralás. A mesés tengerparton, a lemenő nap aranyfényében ölelkezve pózoltak, mintha csak egy romantikus film jelenetéből léptek volna ki.

alt=Mihályfi Luca romantikus, tengerparti fotójáért teljesen oda vannak a rajongók
Mihályfi Luca romantikus, tengerparti fotójáért teljesen oda vannak a rajongók / Fotó: TV2

Mihályfi Luca nyaralni ment kedvesével

A fehérben ragyogó énekesnő és párja idilli látványt nyújtanak a képekről, egyértelműen látszik, hogy nagyon jól érzik magukat a nyaraláson. Mint mindenki más ők is örülnek, hogy végre kiszakadhattak a szürke hétköznapokból. A rajongók teljesen odáig vannak a képekért és nem győzik dicsérni a párost, milyen jól mutatnak egymás mellett. Luca nagyon boldog a képeken, hiszen a fotók mellé azt írta;

Megtaláltuk  a Paradicsomot!

- írta büszkén az énekesnő Instagram bejegyzése mellé.

 

Csodaszep par!

- írja egy kommentelő.

Aaaa,de szépek vagytok

- szólt hozzá egy másik.

Az énekesnő legfrissebb Instagram bejegyzése az alábbiakban megtekinthető!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu