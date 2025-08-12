"Azonnal negatívan nyilatkozott rólam" - csúnya félreértés áldozata lett Mihályfi Luca

Mihályfi Luca és párja, Hegyes Berci hétfő reggel a Mokka vendégei voltak, ahol többek között a hírnév árnyoldalairól is beszéltek. A téma pont életbe vágó volt, hiszen az énekesnő nemrég negatív megjegyzést kapott egy rajongójától, miután nem csinált vele képet.

Tisztázta a félreértés rajongójával Mihályfi Luca. Fotó: MATE KRISZTIAN

Luca elmondta, hogy valójában nem is észlelte a helyzetet, ugyanis napszemüvegben és fülhallgatóval utazott a metrón, majd a végállomáson leszállva nem vette észre, hogy a rajongó édesanyja fotót szeretett volna kérni tőle. Később a nő csalódott hangvételű üzenetben szóvá tette a dolgot.

Azonnal negatívan nyilatkozott rólam, anélkül, hogy valaha találkoztunk volna, vagy ismert volna. Úgy, hogy én válaszoltam, hogy ha én láttam volna őket, nagyon szívesen fotózkodtam volna velük.

- mondta Luca.

Bár úgy tűnik valóban egy ártatlan félreértésről volt szó, a pár szerint az ilyen és ehhez hasonló helyzetek a nyilvános élet részei, de igyekeznek nem túl sok energiát pazarolni a negatív megjegyzésekre. Inkább egymásra és a saját fellépéseikre koncentrálnak.

Luca új klipje, a Primadonna kedden debütál, míg Berci csütörtökön a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon lép fel a Forever Dance with the Stars versenytánc-show keretében - írta a Tények.