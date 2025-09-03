"Alig várom, hogy újabb és újabb szintekre lépjünk" - Évfordulót ünnepelt az Ázsia Expressz sztárja

A TV2 legnagyobb szabású kaland-reality-jében a közönség szívét teljesen elnyerték a Bódi testvérek. Az Ázsia Expressz hatodik évadában szereplő testvérpár, Bódi Megyer és Hunor motivációs előadók és egy sikerkönyv szerzőiként váltak ismertté.

A Bódi testvérek az Ázsia Expressz hatodik évadában szerepeltek / Fotó: TV2

Amit talán kevesebben tudnak a fiatal sztárokról, hogy Hunor 7 éve boldog párkapcsolatban él. A celeb és kedvese, Vareha Petra 2018-ban lettek egy pár, és azóta is nagy boldogságban élnek.

7 év együtt, túl a “vízválasztó” éven. A legcsodálatosabb ember vagy a földön, neked nincsenek szabályaid, csak élsz a mának, bárcsak én is ennyire el tudnám engedni magam, mint te...

- kezdte az Instagramon közzétett posztját Hunor, amelyben minden közösen eltöltött évükből megosztott egy fotót.

Bódi Hunor kitért arra is, hogy a szerelmével együtt nőttek fel, együtt váltak éretté. Ők és kapcsolatuk is sokat fejlődött ezalatt a 7 év alatt, és hálás a kedvesének, hogy olyan férfivá tette őt, mint amilyen most:

Még kisfiú voltam, te pedig egy kislány, amikor megismerkedtünk, azóta felnőttünk, és tiszta szívemből azt érzem, én veled akarok megöregedni. Nagyon hálás vagyok érted és azért is, amilyen emberré váltam melletted.



Hunor viccesen zárja le a megható Instagram-posztot. Ha ugyanis a szeretetről van szó, nem tudta említés nélkül hagyni a testvérét sem.

Téged szeretlek a világon a legjobban! Aztán @bodi.megyer -t... De ezt is pontosan tudod. Alig várom, hogy újabb és újabb szintekre lépjünk a kapcsolatunkban

- jelentette ki a fiatal sztár, amit egy várandós nő, egy gyűrű, és egy menyasszony emoji követett.

Boldog 7 évet, szerelmem!

- zárta a megható bejegyzést Hunor.