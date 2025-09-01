Földbe döngölte ellenfeleit - Brutális nézettséggel rajtolt az Ázsia Expressz

Augusztus 31-én elindult a TV2 népszerű műsora, az Ázsia Expressz hatodik évada. Ezúttal is sztárpárok vágtak neki az emberpróbáló feladatoknak, a kalandos versenynek, a fődíj pedig 20 millió forint. A reality magasan nyerte a műsorsávját vasárnap este: mint a képen látható, a 18-59-es kereskedelmi célcsoportban a Napló után meglódult a TV2 közönségaránya, az Ázsia Expressz első adása 16,1 százalékos közönségarány mellett futott, lényegesen többen nézték, mint A kis hableányt vagy bármely más tévéműsort ebben a sávban. A teljes lakosságból 720 ezren nézték, ezzel az augusztus 31-i nap legnézettebb magyar tévéműsora lett.
Az Ázsia Expressz premierje után bemutatkozott A kísértés újabb szériája is a TV2-n, a párkapcsolati valóságshow is nyerte a műsorsávját. Augusztus 31-én a főműsoridőt – este hat és tizenegy óra között – a TV2 nyerte, a csatorna 18-59-ben 12,8 százalékos közönségaránnyal, az RTL 10,3 százalékon állt.
Az Ázsia Expressz 2017-ben startolt a TV2-n, hamar a nézők egyik kedvenc műsora lett. Az egzotikus, gyönyörű tájakon forgatott kalandos reality első évadát Ambrus Attila és Berki Krisztián nyerték, a másodikat Horváth Gréta és Meggyes Dávid. A folytatásban győzött Halastyák Fanni és Szlépka Armand, illetve az Exatlonból is ismert páros, Tóth Dávid és Kucsera Gábor is ünnepelhetett. A legutóbbi széria, némi meglepetésre, Béres Anett és Sáfrány Emese győzelmét hozta.
A 2025-ben hamar kialakult egy komolyabb konfliktus, Ördög Nóráék pedig kígyók, skorpiók, bogarak között forgatnak, Nánási Pál megható búcsúüzenetet küldött neki. Vastag Csaba és Domján Evelin eleinte nem akartak szerepelni ebben a műsorban, a sok stressz és nélkülözés miatt, de mégis vállalkoztak a nagy kalandra.
Itt nézheti vissza az első adást, itt pedig egy előzetes a műsorhoz:
