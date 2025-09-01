Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramÁzsia ExpresszA kísértés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Egon, Egyed névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Földbe döngölte ellenfeleit - Brutális nézettséggel rajtolt az Ázsia Expressz

Ázsia Expressz
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 15:10
valóságshowrealityTV2
Elrajtolt a TV2-n a kalandos, utazós reality hatodik évada. Az Ázsia Expressz 2025-ben olyan szereplőket láthat a tévéző, mint Vastag Csaba, Curtis, Barnai Judit, Németh Kristóf vagy Fodor Rajmund. A valóságshow magas nézettséggel nyerte műsorsávját.
Bors
A szerző cikkei

Augusztus 31-én elindult a TV2 népszerű műsora, az Ázsia Expressz hatodik évada. Ezúttal is sztárpárok vágtak neki az emberpróbáló feladatoknak, a kalandos versenynek, a fődíj pedig 20 millió forint. A reality magasan nyerte a műsorsávját vasárnap este: mint a képen látható, a 18-59-es kereskedelmi célcsoportban a Napló után meglódult a TV2 közönségaránya, az Ázsia Expressz első adása 16,1 százalékos közönségarány mellett futott, lényegesen többen nézték, mint A kis hableányt vagy bármely más tévéműsort ebben a sávban. A teljes lakosságból 720 ezren nézték, ezzel az augusztus 31-i nap legnézettebb magyar tévéműsora lett.

Ázsia Expressz
Elindult az Ázsia Expressz 2025-ös évadja (Fotó: Nielsen)

Az Ázsia Expressz premierje után bemutatkozott A kísértés újabb szériája is a TV2-n, a párkapcsolati valóságshow is nyerte a műsorsávját. Augusztus 31-én a főműsoridőt – este hat és tizenegy óra között – a TV2 nyerte, a csatorna 18-59-ben 12,8 százalékos közönségaránnyal, az RTL 10,3 százalékon állt.

Nyolc éve népszerű itthon az Ázsia Expressz

Az Ázsia Expressz 2017-ben startolt a TV2-n, hamar a nézők egyik kedvenc műsora lett. Az egzotikus, gyönyörű tájakon forgatott kalandos reality első évadát Ambrus Attila és Berki Krisztián nyerték, a másodikat Horváth Gréta és Meggyes Dávid. A folytatásban győzött Halastyák Fanni és Szlépka Armand, illetve az Exatlonból is ismert páros, Tóth Dávid és Kucsera Gábor is ünnepelhetett. A legutóbbi széria, némi meglepetésre, Béres Anett és Sáfrány Emese győzelmét hozta.

A 2025-ben hamar kialakult egy komolyabb konfliktus, Ördög Nóráék pedig kígyók, skorpiók, bogarak között forgatnak, Nánási Pál megható búcsúüzenetet küldött neki. Vastag Csaba és Domján Evelin eleinte nem akartak szerepelni ebben a műsorban, a sok stressz és nélkülözés miatt, de mégis vállalkoztak a nagy kalandra

Ázsia Expressz hatodik évad: nekik drukkolhatunk az idei évadban (Fotó: TV2 Sajtószoba)

Ázsia Expressz szereplők idén:

  • Széki Attila Curtis és menyasszonya, Barnai Judit
  • Vastag Csaba és felesége, Domján Evelin
  • Lakatos Levente és barátnője, Dulin Metta
  • Bódi Megyer és testvére, Bódi Hunor
  • Fodor Rajmund és Ungvári Miklós – két legenda egy párosban
  • Tallós Rita és lánya, Barbinek Paula
  • Németh Kristóf és Mészáros Árpád Zsolt – két színész, két karakter
  • Sofi és párja, Németh Vini

Itt nézheti vissza az első adást, itt pedig egy előzetes a műsorhoz:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu