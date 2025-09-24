Ázsia Expressz: Továbbra is dúl a háború Tallós Rita és Németh Kristóf között

Érdekes figyelni Tallós Rita és Németh Kristóf dinamikáját, hiszen az Ázsia Expressz nézőiben joggal merülhetett fel a gondolat, hogy a színészek között már csak szakmai alapon is logikus lett volna egy szorosabb szövetségkötés. Ennek ellenére keresve sem lehetne találni két, egymástól távolabb álló embert az idei brigádban. Hogy a Tallós Rita és Németh Kristóf között feszülő ellentétnek honnan is találódik a gyökere, azt nem tudhatjuk, de az bizonyos, hogy már az Ázsia Expressz idei szériájának első perceitől érezni lehetett, hogy nincs köztük eltéphetetlen barátság. A bomba pedig a legutóbbi hajsza végén robbant, amikor is Tallós Rita és Barbinek Paula ismét elsőként tértek vissza egy hajszáról. Rita ugyanis köszönésképen feltette a középső ujját, vagyis beintett a társaságnak. Ez a gesztus többeknek nem tetszett, és nem csak Németh Kristóf, de Curtis is felemelte a szavát, de úgy tűnik, hogy Tallós Ritában mégis csak kollégája neheztelése hagyott mélyebb nyomot.

Tallós Rita bemutatása alaposan kiakasztotta az Ázsia Expressz játékosait (Fotó: TV2)

Békét kötöttek az Ázsia Expressz játékosai, de…

Még úgy is, hogy az Ázsia Expressz negyedik hetének első perceiben Tallós Rita makacsul állította ennek ellenkezőjét. „Teljesen lecsengett. Mert én úgy gondolom, hogy a megfelelő környezetből nem lehet kiszakítani egy helyzetet.”

És azt is mérlegelni kell, hogy én valamit hirtelen, egy egész napos verseny után, milyen érzelmek jönnek föl bennem.

„Ugyanis egészen mást jelent egy ilyen gesztus, mintha két ember veszekszik és úgy történik meg, vagy mondjuk két autós kimutatja egymásnak vezetés közben. Nagyon sajnálom, hogy másképpen lett lefordítva, mint ahogyan én azt gondoltam” – kért ismét bocsánatot a bemutatás miatt Tallós Rita színésznő. Ezután kapott szót Németh Kristóf, aki szintén kijelentette, nincs már benne tüske a hajsza befutóján történtek miatt. „Azzal egyetértek, hogy egy felfokozott helyzetben az ember néha meggondolatlan dolgokat csinál. Természetesen ezeken tovább kell lépni. Azt gondolom, hogy mindenkinek az a legjobb, ha magára koncentrál és arra, hogy békés szívvel, a feladatokra koncentrálva tudjon tovább menni. Tehát semmi végzetes nem történt” – fogalmazott a hét első napján a színész.