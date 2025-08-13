Álom az élet: Ördög Nóra és Nánási Pál romantikus utazásra szöknek

Már hosszú évek óta a Balatonról szól Ördög Nóra és Nánási Pál családi nyaralása, és ez idén sincs másképpen. Rengeteg élményt szereztek – legfőképp Balatonakarattyán, amely tökéletesen összeköti a magyar tenger északi és déli partját, a kilátás pedig festői.

Ördög Nóra balatoni nyaralása: így élvezi a nyarat családjával és barátaival (Fotó: archív / hot! magazin)

"Nekünk a Balaton jelenti a nyarat, ilyenkor a családommal ide költözünk, itt élünk. Nagyon szeretjük ezt a balatoni életet és életérzést, hiszen gyönyörű a táj, kedvesek az emberek, és már az örömet okoz, ha egy fröccsel leülünk a szabadba" – kezdte a hot! magazinnak Ördög Nóra.

"Év közben a munkáink és az elfoglaltságaink miatt sokszor nincs lehetőségünk találkozni néhány barátunkkal, de a Balatonra valahogyan mindenki eljut a nyár folyamán, így sokszor itt találkozunk velük. Ilyenkor mindig jókat eszünk és iszunk, és sokat beszélgetünk. Úgy tűnhet, hogy olyan, mintha előző nap váltunk volna el."

Ördög Nóra és a férje kettesben is romantikáztak (Fotó: archív / hot! magazin)

Ördög Nóra elárulta: vízparti helyet keresnek a nyár utolsó heteiben

Ördög Nóra családja szinte minden évben a nyár utolsó heteire tartogatják a nyaralást. Ezenkívül leginkább kisebb kiruccanásokra utaznak el.

"Minden előfordul ilyenkor: sokat járunk koncertekre és fesztiválokra, emellett volt külön csajos kirándulásunk és fiús utazásunk is, és Palkóval is eljutottunk kettesben romantikázni egy kicsit."

Augusztus végén pedig négyen, tehát Micivel és Vencivel együtt vágunk neki egy nagyobb útnak. Azt egyelőre nem tudjuk, hova megyünk majd, általában az utolsó pillanatra hagyjuk a szervezést, de biztosan idén is minden jól sikerül majd.

"A gyerekeim imádják a vizet, igazi kis vízi békák, úgyhogy annyi biztos, hogy valamilyen vízparti helyet nézünk majd ki" – árulta el az édesanya.

Szépréthy Rolanddal gyorsan megtalálták az összhangot (Fotó: Bánkúti Sándor / hot! magazin)

Könnyek és öröm a Megasztárban: Ördög Nóra őszintén a műsorvezetői kihívásokról

A műsorvezető természetesen rugalmas, és ha a munkája Budapestre szólítja, gond nélkül útra kel, hogy eleget tegyen a feladatainak. Így történt ez Ördög Nóra Megasztár című TV2-s műsorának középdöntő-felvételekor is, amikor néhány napra újra a főváros nyüzsgő világába csöppent.