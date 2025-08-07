Ördög Nóra: „Nagyon irigylem az Ázsia Expressz szereplőit”

Augusztus 31-én startol az Ázsia Expressz 2025, a hatodik évad idén is fergeteges szórakozást nyújt majd a nézőknek. A műsor ikonikus műsorvezetője, Ördög Nóra a Borsnak adott interjújában mesélt az idei évadról.

Ázsia Expressz szereplők: nem tudják elkerülni a meglepetéseket

Ördög Nóri szerint a helyszíni nehézségek mindig nagyon meglepik a versenyzőket, ugyanakkor a megszerzett tapasztalatokból bőven tudnak táplálkozni a későbbiekben is.

Elszántak voltak az idei szereplők és csomó szempontból bátrabbak is. Nyilván ez annak is betudható volt, hogy a hatodik évadnál már tudták a szereplők, hogy mire vállalkoztak, egész pontosan tudni vélték, aztán amikor elkezdték a valódi versenyzést, akkor rájöttek, hogy lehet itt sok mindent sejteni, de valójában nem tudják, mi vár rájuk.

- kezdte Nóri, aki elárulta azt is, hogy mit érezne akkor, ha műsorvezetés helyett neki kellene szerepelnie a versenyben. „Minden évben nagyon irigylem a versenyzőktől azt a rengeteg élményt és tudást, amit saját magukkal kapcsolatban megszereznek egy ilyen küzdelemben. Itt olyan hatások érik őket és olyan szinten tudják átlépni a saját korlátaikat, ami szerintem a való életben is elindít bennük valamilyen folyamatot.”

Amikor ennyire szélsőséges helyzetben tud rájönni az ember, hogy mire képes akár fizikailag, akár mentálisan, amire korábban nem is gondolt, az olyan tapasztalás, ami a későbbiek folyamán is jól kamatoztatható. Hiszen, ha a mindennapokban adódik egy nehezebb helyzet, amit az Ázsiában már egyszer megoldott valaki, az itthon is ad egy nagyon erős magabiztosságot. Ezt a fajta életérzést nagyon irigylem.

Bár Nóri a nehezebb, küzdős részeket már kevésbé szívesen élné át, úgy véli, ez is nagyon jó felismerést ad arra vonatkozóan, hogy mennyire jó dolgunk van egyébként, hétköznapi körülmények között.

S hogy milyennek látja a műsor konfliktusait?

Az Ázsia Expressz 6 évada alatt megszerzett tapasztalatai alapján már megérzi, hogy egy adott konfliktus mennyire mély.

„Ha csak apróságokról beszélünk, akkor tudom, hogy két nap alatt ki fognak simulni a dolgok és minden rendben lesz az adott páros között. Viszont ha olyan mély konfliktusok kerülnek a felszínre, amik itthon mondjuk csak évek alatt tudtak volna kibontakozni, akkor talán jobb is, hogy ilyen körülmények között, gyorsított eljárásban zajlik le közöttük. Nyilván ezt nem könnyű látni, de az Ázsia miatt még senkinek nem romlott meg örökre a kapcsolata senkivel.”