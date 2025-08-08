Whisperton nagyobb feltűnést keltett a Szigeten, mint Nelly Furtado

A Sziget 2025 második napja is hozta, amit ígért: tömegek, féktelen buli és világsztárok a nagyszínpadon. Ha valaki csütörtökre csak egy Sziget napijegyet váltott, az is emlékezetes élményekkel távozott – többek között Nelly Furtado Sziget fesztivál fellépésének és Shawn Mendes budapesti koncertjének köszönhetően.
Nelly Furtado a második nap egyik húzó neve volt, s bár elsőre talán felkapjuk a fejünket, hogy 25 év után mennyire fog működni a varázsa, a kételyek egyértelműen eloszlottak. De ne rohanjunk ennyire előre. A csütörtöki napon a Hajógyári-sziget újra megtelt: több tízezren buliztak együtt a nyár egyik legnagyobb európai zenei eseményén, a Sziget Fesztivál 2025 zenei, kulturális és művészeti kavalkádjának második napján. Az este legjobban várt nevei egyértelműen a két kanadai világsztár, Nelly Furtado és Shawn Mendes voltak, de mellettük számos hazai és nemzetközi fellépő gondoskodott arról, hogy senki ne unatkozzon. A hangulat forró volt, az élmények pedig évről évre egyre emlékezetesebbek.
Nelly Furtado Sziget fesztivál koncertje igazi időutazásnak bizonyult: a laza nappali ténfergés után fokozatosan megtelt a nagyszínpad előtti tér, ahogy egyre több ember hallgatta nosztalgiázva a 2000-es évek legnagyobb slágereit. A show kezdetben kissé visszafogottnak tűnt, ám a végére nemcsak az énekesnő, de a közönség is maximálisan belelendült. A legmeglepőbb azonban az volt, hogy nemcsak az X és Y generáció, de a fiatalabbak is teli torokból énekelték az ikonikus sorokat.
A nosztalgikus élmények után következett Shawn Mendes Sziget Fesztivál koncertje, amely már a kezdete előtt történelmet írt: a kanadai sztárt ugyanis – aki éppen 27. születésnapja előestéjén járt Budapesten – kizárták a saját hoteljéből. Így, miközben próbált elbújni a rajongók elől, még nagyobb feltűnést keltett. A koncerten aztán hozta a tőle megszokott bájos és közvetlen karaktert, még akkor is, amikor a műsor elején néhány másodpercig nem tudta, be van-e kapcsolva a mikrofonja – és nem, nem volt. A technikai malőr ellenére természetesen pillanatok alatt sikerült elvarázsolnia a közönséget – nemcsak a dalaival, hanem a személyiségével is.
A sztárok között ott voltak a hazai hírességek is: Iszak Eszti, Henry Kettner, Kasza Tibi, Szulák Andrea és még sokan mások megjelentek a fesztivál forgatagában. Az est egyik legemlékezetesebb pillanatát azonban Whisperton szolgáltatta, aki szinte lehetetlen küldetésbe kezdett, amikor megpróbált barátaihoz eljutni a fesztiválon – rajongói ugyanis lépten-nyomon megállították egy közös fotóra. Különösen emlékezetes volt az a jelenet, amikor Nelly Furtado koncertje közben próbált “észrevétlenül” elslisszanni a tömeg mellett – sikertelenül. A fiatal jó érzékkel látta meg azt a szűk ösvényt, ahol reményei szerint ellavírozhat a táncoló tömeg mellett, de legbelül valószínűleg ő sem hitte el, hogy a küldetés ilyen egyszerűen teljesíthető. Érdekes, hogy egyes rajongók sztár radarja a másodperc tört része alatt bekapcsol, hiába a tömeg és hiába az ezernyi inger. A végzete utolérte, a fiatalok egymás után lerohanták és egy ponton már látható volt, barátai az első kört nélüle isszák majd meg. De hát erre mondják, hogy ilyen ez a popszakma. Egy biztos, a Dancing with the Stars nyertese állta a sarat, barátságosan és készséggel fordult az őt felismerő fiatalok felé, akik láthatóan a nap egyik legnagyobb zsákmányaként szelfiztek a TikTok-sztárral.
A külföldi sztárokon túl persze a nemzetközi zenei paletta más szereplői is hozzátettek az élményhez: fellépett a The Beaches, a Balu Brigada, az izraeli Noga Erez és Caity Baser is, míg magyar oldalról Co Lee kerekített egy emlékezetes bulit. A Sziget Budapest szívében továbbra is bizonyítja, hogy helye van a világ élvonalbeli fesztiváljai között – nemcsak a sztárok, de a hangulat miatt is. A buli mondhatni még csak most kezdődik igazán, várva a további emlékezetes élményeket, eseményeket.
