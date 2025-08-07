Nelly Furtado több, mint 20 éve a csúcson – Ma este a Szigetet is meghódítja

Nelly Furtado a híres portugál‑kanadai popikon, aki a 2000‑es évek elejétől robbant be a köztudatba, és aki mára igazi világsztárrá nőtte ki magát. A Grammy-díjas énekesnő több, mint 20 éve mindig képes megújulni úgy, hogy közben hűen tartja magát a stílusához.

Nelly Furtado a Sziget 2025 egyik sztárfellépője, aki augusztus 7-én lép fel a nagyszínpadon

Fotó: dpa/picture-alliance / Northfoto

Nelly Furtado a Sziget 2025 egyik fő fellépője

Megkezdődött a magyarok kedvenc fesztiválja. Az egyik legnagyobb sztárfellépő pedig nem más lesz, mint a kanadai popikon, Nelly Furtado. A 46 éves énekesnő, aki legalább húszat letagadhat, fiatalos külsejével, egyedi hangjával fogja meghódítani a Sziget 2025 Fesztivál nagyszínpadát augusztus 7-én. Remélhetőleg az új dalai mellett felcsendülnek majd a régi kedvenc slágereink is tőle, a Say it Right, a Promiscuous és az I'm like a bird. A várva várt koncert pedig egyfajta időutazás lesz a 2000-es évekbe és vissza a jelenbe.

Nelly Furtado 4 éves korában kezdett el énekelni

Fotó: ABC / Northfoto

Nelly Furtado fiatalkora

Nelly Furtado 1978. december 2-án született Victoria városában kanadai–portugál szülők gyermekeként. António José Furtado és Maria Manuela Furtado az Azori-szigetekről települt át Kanadába a 60-as években. Két testvére van: bátyja Michael Anthony és nővére Lisa Anne. Nelly Furtado már 4 évesen énekelni kezdett, első nyilvános fellépése édesanyjával volt egy templomban a Portugália napján. A hangszerek iránti érdeklődése is már egészen fiatalkorában kezdődött: harsonán, ukulelén, gitáron és billentyűs hangszereken is kipróbálta magát. Tizenkét évesen már saját dalokat írt, tinédzser korában pedig egy portugál fúvószenekarban játszott. Fiatal korában több éven keresztül szobalányként dolgozott édesanyjával és testvéreivel egy hotelban. Majd miután befejezte a középiskolát, teljes munkaidős állást kapott egy riasztóberendezéseket gyártó cégnél.

Nelly Furtado 2002-ben Grammy-díjat kapott az I'm like a bird című daláért

Fotó: ABC / Northfoto

Első albuma a Whoa, Nelly!

1997-ben fellépett a Honey Jam tehetségkutatón, ahol felkeltette az érdeklődését Gerald Eaton-nak és Brian West-nek. Később az ő segítségükkel robbant be a köztudatba az első albumával, a Whoa, Nelly!-vel, ami 2000 októberében jelent meg. Az albummal nemzetközi sikereket ért el és 2002-ben négy Grammy-jelölést is kapott, amelyek közül elnyerte a legjobb női popénekes előadás díját az I'm like a bird című slágerével. Nelly Furtado azóta összesen 7 stúdió albummal büszkélkedhet: Whoa, Nelly! (2000), Folklore (2003), Loose (2006), Mi Plan (2009), The Spirit Indestructible (2012), The Ride (2017) majd egy hosszabb kihagyás után a 7 (2024).