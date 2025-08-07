Nelly Furtado több, mint 20 éve a csúcson – Ma este a Szigetet is meghódítja

Nelly Furtado a híres portugál‑kanadai popikon, aki a 2000‑es évek elejétől robbant be a köztudatba, és aki mára igazi világsztárrá nőtte ki magát. A Grammy-díjas énekesnő több, mint 20 éve mindig képes megújulni úgy, hogy közben hűen tartja magát a stílusához.
Megkezdődött a magyarok kedvenc fesztiválja. Az egyik legnagyobb sztárfellépő pedig nem más lesz, mint a kanadai popikon, Nelly Furtado. A 46 éves énekesnő, aki legalább húszat letagadhat, fiatalos külsejével, egyedi hangjával fogja meghódítani a Sziget 2025 Fesztivál nagyszínpadát augusztus 7-én. Remélhetőleg az új dalai mellett felcsendülnek majd a régi kedvenc slágereink is tőle, a Say it Right, a Promiscuous és az I'm like a bird. A várva várt koncert pedig egyfajta időutazás lesz a 2000-es évekbe és vissza a jelenbe.
Nelly Furtado 1978. december 2-án született Victoria városában kanadai–portugál szülők gyermekeként. António José Furtado és Maria Manuela Furtado az Azori-szigetekről települt át Kanadába a 60-as években. Két testvére van: bátyja Michael Anthony és nővére Lisa Anne. Nelly Furtado már 4 évesen énekelni kezdett, első nyilvános fellépése édesanyjával volt egy templomban a Portugália napján. A hangszerek iránti érdeklődése is már egészen fiatalkorában kezdődött: harsonán, ukulelén, gitáron és billentyűs hangszereken is kipróbálta magát. Tizenkét évesen már saját dalokat írt, tinédzser korában pedig egy portugál fúvószenekarban játszott. Fiatal korában több éven keresztül szobalányként dolgozott édesanyjával és testvéreivel egy hotelban. Majd miután befejezte a középiskolát, teljes munkaidős állást kapott egy riasztóberendezéseket gyártó cégnél.
1997-ben fellépett a Honey Jam tehetségkutatón, ahol felkeltette az érdeklődését Gerald Eaton-nak és Brian West-nek. Később az ő segítségükkel robbant be a köztudatba az első albumával, a Whoa, Nelly!-vel, ami 2000 októberében jelent meg. Az albummal nemzetközi sikereket ért el és 2002-ben négy Grammy-jelölést is kapott, amelyek közül elnyerte a legjobb női popénekes előadás díját az I'm like a bird című slágerével. Nelly Furtado azóta összesen 7 stúdió albummal büszkélkedhet: Whoa, Nelly! (2000), Folklore (2003), Loose (2006), Mi Plan (2009), The Spirit Indestructible (2012), The Ride (2017) majd egy hosszabb kihagyás után a 7 (2024).
Nelly Furtado az az énekes, aki a TikTok-nak köszönhetően teljesen újjászületett. Az utóbbi pár évben a nagy visszatérése ugyanis annak volt köszönhető, hogy két régebbi dalát, a Say it right-ot és a Promiscuous-t is felkapták és teljesen új lendülettel életre keltették a TikTok-on. Tánckihívások, remixek csendültek fel, aminek az lett az eredménye, hogy a fiatalabb korosztály is azonnal beleszeretett az énekesnő munkásságába. A Grammy-díjas énekesnő egy ausztrál fellépése után mesélte, hogy a Z generáció kívülről tudta az összes dalát, ami teljesen lesokkolta őt. Ez volt számára az a pillanat, amikor rájött, hogy a TikTok-nak köszönhetően újjászületett a múltja. Ez pedig elhozta számára a második hullámsikert, ami arra inspirálta őt, hogy új albumot adjon ki. Ekkor jelent meg a 7 című albuma, ami azért is különleges számára, mert Nelly Furtado 21 éves lányával, Nevis-szel dolgozott együtt rajta, aki négy dalt írt, két számban háttérvokált énekelt, és segített a keverésben, a sorrendben és a teljes projektben az énekesnőnek.
Nelly Furtado első gyermekét, Nevis Chetan Gahunia-t a zeneszerző-dj, Jasper Gahunia-val hozta világra 2003-ban. A kapcsolatuk 2001-ben kezdődött és ugyan felmerült bennük az esküvő gondolata, de végül ez nem történt meg és 2005-ben külön váltak útjaik. Később kapcsolatba került Demacio, 'Demo' Castellon-nal, akivel 2007-ben eljegyezték egymást. Titokban 2008. július 19-én pedig össze is házasodtak. A kapcsolat 2016 nyarán véget ért, de a nyilvános bejelentés csak 2017 áprilisában hangzott el egy brit tévéműsorban. Majd ezek után újra rátalált a szerelem, a rapper Gerard Damien Long személyében. Nelly Furtado és Hodgy Beats, vagyis Gerard Damien Long kapcsolatuk alatt két gyermeket vállaltak: egy lányt és egy fiút, akik szinte ikreknek számítanak, mert 14 hónapos különbséggel születtek. Nelly Furtado mai napig nem árulta el a rajongóinak, hogy hívják őket, titokban tartja a neveiket. A rapper-rel való kapcsolata azonban szintén zátonyra futott 2023-ban, ami nagyon megviselte az énekesnőt. Azóta sem talált magának új párt, szingliként éli a mindennapjait és kizárólag gyerekeire és a zenélésre koncentrál.
A 2000-es évek magazinjai rendszeresen kivilágosították a bőrét és keskenyebbre retusálták a csípőjét, ami miatt Nelly Furtado úgy érezte, hogy elnyomják a valódi énjét. Éppen ezért 2003-ban kiadta a Powerless című dalát, ami egyértelmű kifakadás volt ezekre a hamisságokra.
Nelly Furtado egy 2006-os interjúban azt nyilatkozta, hogy a nők mennyire gyönyörűek és szexik, ami egyfajta biszexuális coming-outként csapódott le. Két hónappal később azonban tisztázta a helyzetet, ahol elmondta, hogy ő csak humorosan próbált meg válaszolni és amúgy nem biszexuális, de nagyon nyitottnak tartja magát.
Nelly Furtado nyíltan támogatásáról biztosította Taylor Swift-et, amikor az áldozatként állt a bíróság elé egy dj-ellenes szexuális zaklatás perben. Elismerte, hogy nála is előfordult, amikor egy rádiós személyzeti tag átlépte a határokat egy 'meet and greet' eseményen. Konkrét részleteket nem árult el, de támogatását nyíltan vállalta az énekesnő irányába.
Nelly Furtado a Loose című albumának egyik dala, a 'Do it' kapcsán 2007-ben plágiumper indult Finnországból, ami később Floridában folytatódott. A vád szerint a dal túlzottan hasonlított egy 8-bites chiptune remixre, az 'Acidjazzed Evening'-re. A bírósági per azonban végül 2011 lezárult, amikor a bíró kimondta, hogy az "Acidjazzed Evening" először az interneten jelent meg, nem regisztrálták megfelelően az Amerikai Egyesült Államokban vagyis Nelly Furtado és Timbaland javára döntött a bíróság.
Nelly Furtado 2023 májusában hozta nyilvánosságra, hogy ADHD figyelemzavaros típusát diagnosztizálták nála, miután két fiatal gyermeke születése közötti szűk időszak felfedte, hogy egész életében nehézségei voltak a koncentrációval és szervezettséggel. Elmondása szerint gyerekként a napi hangszertanulás tartotta kordában impulzivitását, és azt is mondta, hogy kreatív energiáit gyakran az ADHD 'szuperképességének' tekinti a stúdiómunkában, ahol akár 400–500 dalt írt több év alatt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.