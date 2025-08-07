Tolvai Reni, Gelencsér Timi, Lissák Laura – így buliztak a magyar sztárok a Sziget fesztiválon – képek

Augusztus 6-án újra megnyitotta kapuit a 2025-ös Sziget fesztivál, amely idén is méltán viselheti a „legnagyobb hazai fesztivál” címet. A Hajógyári-sziget egy hétre újra a zene, a szabadság és az őrületes bulik szentélyévé vált – több mint 500 előadóval, elképesztő show-kkal, világsztárokkal és magyar hírességekkel, akik természetesen nem hagyták ki a nyár csúcspontját.

Elkezdődött a Sziget fesztivál

A nyitónapon rögtön világszínvonalú koncertekkel robbant be a hangulat, Charli XCX nem okozott csalódást: lehengerlő show-t adott, amitől percekig zengett a Nagyszínpad. A mai napon Shawn Mendes is óriási koncerttel várja a „Szitizenek”, nemrég pedig a magyar közönségnek is üzent, kiemelve, hogy mennyire imádja Budapestet. A szintén kanadai énekes, Nelly Furtado is ma lép fel. A Bolt Night Stage idén is a legnagyobb elektronikus nevek otthona: Armin van Buuren, Don Diablo, Amelie Lens és Steve Angello gondoskodnak arról, hogy a hajnalig tartó tánc sose érjen véget. A fellépők névsora ráadásul tovább bővül: Kid Cudi, Anyma, FKA twigs, Post Malone, Chappell Roan, Portugal. The Man és The Last Dinner Party is fellép a hét során.

A szervezők idén is gondoskodtak arról, hogy minden korosztály megtalálja a kedvenc programját – különféle zenei stílusok, gasztroélmények, művészeti installációk, sőt, még jógázás is várja a lazulni vágyókat.

A Sziget fesztivál a magyar sztárok kedvenc fesztiválja

A fesztiválra idén is özönlöttek a hazai hírességek. A Sziget nemcsak a zenéről, de a társasági életről is szól, így nem csoda, hogy több celeb is itt mutatta meg legfrissebb fesztivál outfitjét.

Tolvai Reni

Tolvai Reni

Gelencsér Timi

Gelencsér Timi

Schumacher Vanda

Schumacher Vanda

Vasvári Vivien

Vasvári Vivien

Lissák Laura

Lissák Laura

Hegyes Berci

Hegyes Berci és Lissák Laura

Katzenbach Andrea