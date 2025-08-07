Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Tolvai Reni, Gelencsér Timi, Lissák Laura – így buliztak a magyar sztárok a Sziget fesztiválon – képek

Sziget fesztivál
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 07. 17:40
Gelencsér TimioutfitTolvai Reni
Sztárok lepték el a Hajógyári-szigetet! Elstartolt a 2025-ös Sziget fesztivál, ahol idén is minden a buliról, a szabadságról és a felejthetetlen élményekről szól. A magyar hírességek természetesen most sem maradtak távol – megmutatták, hogyan kell igazán stílusosan fesztiválozni!
Bors
A szerző cikkei

Augusztus 6-án újra megnyitotta kapuit a 2025-ös Sziget fesztivál, amely idén is méltán viselheti a „legnagyobb hazai fesztivál” címet. A Hajógyári-sziget egy hétre újra a zene, a szabadság és az őrületes bulik szentélyévé vált – több mint 500 előadóval, elképesztő show-kkal, világsztárokkal és magyar hírességekkel, akik természetesen nem hagyták ki a nyár csúcspontját.

Elkezdődött a Sziget fesztivál
(Fotó: László Szabolcs / Bors)

A nyitónapon rögtön világszínvonalú koncertekkel robbant be a hangulat, Charli XCX nem okozott csalódást: lehengerlő show-t adott, amitől percekig zengett a Nagyszínpad. A mai napon Shawn Mendes is óriási koncerttel várja a „Szitizenek”, nemrég pedig a magyar közönségnek is üzent, kiemelve, hogy mennyire imádja Budapestet. A szintén kanadai énekes, Nelly Furtado is ma lép fel. A Bolt Night Stage idén is a legnagyobb elektronikus nevek otthona: Armin van Buuren, Don Diablo, Amelie Lens és Steve Angello gondoskodnak arról, hogy a hajnalig tartó tánc sose érjen véget. A fellépők névsora ráadásul tovább bővül: Kid Cudi, Anyma, FKA twigs, Post Malone, Chappell Roan, Portugal. The Man és The Last Dinner Party is fellép a hét során.

A szervezők idén is gondoskodtak arról, hogy minden korosztály megtalálja a kedvenc programját – különféle zenei stílusok, gasztroélmények, művészeti installációk, sőt, még jógázás is várja a lazulni vágyókat.

A Sziget fesztivál a magyar sztárok kedvenc fesztiválja

A fesztiválra idén is özönlöttek a hazai hírességek. A Sziget nemcsak a zenéről, de a társasági életről is szól, így nem csoda, hogy több celeb is itt mutatta meg legfrissebb fesztivál outfitjét.

  • Tolvai Reni
Tolvai Reni a cipőjét is megmutatta (Fotó: Instagram)
  • Gelencsér Timi
Gelencsér Timi mindig stílusosan öltözködik
(Fotó: Instagram)
  • Schumacher Vanda
Schumacher Vanda tükör szelfit készített (Fotó: Instagram)
  • Vasvári Vivien
Vasvári Vivien a férjével, lányával és egy baráti társasággal (Fotó: Instagram)
  •  Lissák Laura
Lissák Laura szexin pózol (Fotó: Instagram)
  • Hegyes Berci
Hegyes Berci és Lissák Laura
(Fotó: Instagram)
  • Katzenbach Andrea
Katzenbach Andrea a Sziget fesztiválról puszit is küldött (Fotó: Instagram)

 

