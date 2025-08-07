Tolvai Reni, Gelencsér Timi, Lissák Laura – így buliztak a magyar sztárok a Sziget fesztiválon – képek

Augusztus 6-án újra megnyitotta kapuit a 2025-ös Sziget fesztivál, amely idén is méltán viselheti a „legnagyobb hazai fesztivál” címet. A Hajógyári-sziget egy hétre újra a zene, a szabadság és az őrületes bulik szentélyévé vált – több mint 500 előadóval, elképesztő show-kkal, világsztárokkal és magyar hírességekkel, akik természetesen nem hagyták ki a nyár csúcspontját.
A nyitónapon rögtön világszínvonalú koncertekkel robbant be a hangulat, Charli XCX nem okozott csalódást: lehengerlő show-t adott, amitől percekig zengett a Nagyszínpad. A mai napon Shawn Mendes is óriási koncerttel várja a „Szitizenek”, nemrég pedig a magyar közönségnek is üzent, kiemelve, hogy mennyire imádja Budapestet. A szintén kanadai énekes, Nelly Furtado is ma lép fel. A Bolt Night Stage idén is a legnagyobb elektronikus nevek otthona: Armin van Buuren, Don Diablo, Amelie Lens és Steve Angello gondoskodnak arról, hogy a hajnalig tartó tánc sose érjen véget. A fellépők névsora ráadásul tovább bővül: Kid Cudi, Anyma, FKA twigs, Post Malone, Chappell Roan, Portugal. The Man és The Last Dinner Party is fellép a hét során.
A szervezők idén is gondoskodtak arról, hogy minden korosztály megtalálja a kedvenc programját – különféle zenei stílusok, gasztroélmények, művészeti installációk, sőt, még jógázás is várja a lazulni vágyókat.
A fesztiválra idén is özönlöttek a hazai hírességek. A Sziget nemcsak a zenéről, de a társasági életről is szól, így nem csoda, hogy több celeb is itt mutatta meg legfrissebb fesztivál outfitjét.
