Micsoda buli: ilyen volt Nelly Furtado koncertje a Szigeten!

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 07. 21:50 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 07. 21:51
Aki lemaradt a buliról, most pótolhatja. Képeken Nelly Furtado Sziget-fellépésének legjobb pillanatai.

Ha van sztár, aki képes megújulni, akkor Nelly Furtado az: a 2000‑es évek elején robbant be a köztudatba, akkoriban mindenki az  I'm Like a Bird-öt vagy a Turn Off the Light-ot hallgatta. Aztán a sikere talán kissé alább hagyott, de soha nem tűnt el teljesen a rivaldafényből. Sőt, bő két évtizeddel később láthatóan továbbra is elemében van a színpadon. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Sziget Fesztivál második napján, augusztus 7-én is hatalmas tömeg várta a portugál-kanadai popikon fellépését.

Nelly Furtado a Szigeten

Ilyen volt Nelly Furtado a Sziget Fesztivál Nagyszínpadán

Nelly Furtado lett az idei Sziget egyik húzóneve: és noha sokan egy időutazás miatt érkeztek, nosztalgiázni, a ma már 46 éves énekesnő az egybegyűlteknek bizonyította: bizony több van benne, mint egy "valaha volt" popsztár. Még ma is képes hatalmas bulit csinálni, és nem csak a régi szép emlékek hullámain...

Nem csak nosztalgia: igazán jó bulit tolt az énekesnő

 

 

