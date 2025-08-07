Micsoda buli: ilyen volt Nelly Furtado koncertje a Szigeten!

Ha van sztár, aki képes megújulni, akkor Nelly Furtado az: a 2000‑es évek elején robbant be a köztudatba, akkoriban mindenki az I'm Like a Bird-öt vagy a Turn Off the Light-ot hallgatta. Aztán a sikere talán kissé alább hagyott, de soha nem tűnt el teljesen a rivaldafényből. Sőt, bő két évtizeddel később láthatóan továbbra is elemében van a színpadon. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Sziget Fesztivál második napján, augusztus 7-én is hatalmas tömeg várta a portugál-kanadai popikon fellépését.

Ilyen volt Nelly Furtado a Sziget Fesztivál Nagyszínpadán

Nelly Furtado lett az idei Sziget egyik húzóneve: és noha sokan egy időutazás miatt érkeztek, nosztalgiázni, a ma már 46 éves énekesnő az egybegyűlteknek bizonyította: bizony több van benne, mint egy "valaha volt" popsztár. Még ma is képes hatalmas bulit csinálni, és nem csak a régi szép emlékek hullámain...