Micsoda buli: ilyen volt Nelly Furtado koncertje a Szigeten!

Ha van sztár, aki képes megújulni, akkor Nelly Furtado az: a 2000‑es évek elején robbant be a köztudatba, akkoriban mindenki az I'm Like a Bird-öt vagy a Turn Off the Light-ot hallgatta. Aztán a sikere talán kissé alább hagyott, de soha nem tűnt el teljesen a rivaldafényből. Sőt, bő két évtizeddel később láthatóan továbbra is elemében van a színpadon. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Sziget Fesztivál második napján, augusztus 7-én is hatalmas tömeg várta a portugál-kanadai popikon fellépését.
Nelly Furtado lett az idei Sziget egyik húzóneve: és noha sokan egy időutazás miatt érkeztek, nosztalgiázni, a ma már 46 éves énekesnő az egybegyűlteknek bizonyította: bizony több van benne, mint egy "valaha volt" popsztár. Még ma is képes hatalmas bulit csinálni, és nem csak a régi szép emlékek hullámain...
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.