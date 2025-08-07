Képeken Shawn Mendes felejthetetlen Sziget-bulija – galéria

Kétségtelenül Shawn Mendes a 2025-ös Sziget Fesztivál egyik legnagyobb fellépője: nem csoda, hogy a csütörtöki, augusztus 7-i napot ő zárta a Nagyszínpadon. A világsztár egyébként már Budapestre érkezésekor kisebb káoszt okozott, ugyanis akaratán kívül egy kínos, de annál emberibb helyzetbe került – nem jutott be a hoteljébe! A fiatal kanadai énekes ugyanis hiába próbált visszasurranni a szállodába, hogy elkerülje a rá vadászó rajongókat, a bejárat zárva volt, ő pedig ott találta magát a nyilvánosság előtt. Menekülésre nem volt mód, így Mendes inkább rutinosan és közvetlenül viselkedett: mosolygott, beszélgetett a rajongókkal, és természetesen jó pár közös kép is készült. Egy ilyen felvezetés után aligha meglepő, hogy a Sziget-buli sem volt akármilyen.

Shawn Mendes nem először jár Magyarországon és a Szigeten. A sztár egyik posztjában meg is jegyezte, hogy Budapest és a Sziget Fesztivál is különleges helyet foglal el a szívében. "Utoljára évekkel ezelőtt jártam itt, amikor a Szigeten léptem fel – az életem egyik legemlékezetesebb koncertje volt, azóta is emlegetem" – árulta el. Nos, reméljük, 2025-ös koncertjére is hasonlóképp fog majd emlékezni!

