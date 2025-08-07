Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Ibolya névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Képeken Shawn Mendes felejthetetlen Sziget-bulija – galéria

Sziget fesztivál
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 07. 22:10
Shawn Mendeskoncert
Ezt látni kell! Shawn Mendes ismét kitett magáért!

Kétségtelenül Shawn Mendes a 2025-ös Sziget Fesztivál egyik legnagyobb fellépője: nem csoda, hogy a csütörtöki, augusztus 7-i napot ő zárta a Nagyszínpadon. A világsztár egyébként már Budapestre érkezésekor kisebb káoszt okozott, ugyanis akaratán kívül egy kínos, de annál emberibb helyzetbe került – nem jutott be a hoteljébe! A fiatal kanadai énekes ugyanis hiába próbált visszasurranni a szállodába, hogy elkerülje a rá vadászó rajongókat, a bejárat zárva volt, ő pedig ott találta magát a nyilvánosság előtt. Menekülésre nem volt mód, így Mendes inkább rutinosan és közvetlenül viselkedett: mosolygott, beszélgetett a rajongókkal, és természetesen jó pár közös kép is készült. Egy ilyen felvezetés után aligha meglepő, hogy a Sziget-buli sem volt akármilyen.

Shawn Mendes a Sziget Nagyszínpadán
Shawn Mendes a Sziget Nagyszínpadán

Ilyen volt Shawn Mendes budapesti koncertje

Shawn Mendes nem először jár Magyarországon és a Szigeten. A sztár egyik posztjában meg is jegyezte, hogy Budapest és a Sziget Fesztivál is különleges helyet foglal el a szívében. "Utoljára évekkel ezelőtt jártam itt, amikor a Szigeten léptem fel – az életem egyik legemlékezetesebb koncertje volt, azóta is emlegetem" – árulta el. Nos, reméljük, 2025-ös koncertjére is hasonlóképp fog majd emlékezni!

Nézz bele Shawn Mendes 2025-ös Sziget-koncertjébe! Galériánk az alábbi képre kattintva lapozható végig:

Galéria: Micsoda buli: Shawn Mendes olyan koncertet adott a Szigeten, amit még nem láttál!
1/19
Micsoda buli: Shawn Mendes olyan koncertet adott a Szigeten, amit még nem láttál!

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu