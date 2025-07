Fotó bizonyítja! Újrakezdte Jákob Zolival A Nagy Ő győztese

A Nagy Ő 2023-as évadának sztárja, Jákob Zoli sajnos nem találta meg a szerelmet műsorban úgy, ahogyan azt remélte, ugyanis a győztessel, Bettivel nem sokkal a forgatások után búcsút mondtak egymásnak. A műkörömmágnás azóta is szingli, de most úgy tűnik, mintha valami újrakezdődött volna közöttük egykori kedvesével, bár nem éppen úgy, ahogy azt sokan gondolják.

Jákob Zoli Nagy Ő Bettit öleli egy új fotón, úgy tűnik, újragondolták a kapcsolatukat (Fotó: Fotó / Mediaworks)

Jákob Zoltán exe, Hajnal Betti a műsor után egyértelműen kijelentette, az üzletemberrel nincs közös jövőjük, és nem is szeretne többet foglalkozni ezzel a tiszavirág-életű kapcsolattal. Ezek után az édesanyára hamar rátalált a szerelem, párja még a kezét is megkérte, sőt a házát is átalakíttatta úgy, hogy Betti kislánya is otthon érezhesse magát. Fél évvel később azonban ennek a románcnak is vége szakadt, és a boldogító igen helyett a kozmetikus visszaköltözött Budapestre. De a szingli élet ismét nem tartott sokáig, ugyanis az anyuka újrakezdte kapcsolatát gyermeke édesapjával, a volt férjével. A kis család a fotók alapján azóta is nagyon boldog együtt, de akkor hogy jön a képbe most Jákob Zoli?

Kiplakátolták, ahogy Jákob Zoli Hajnal Bettit öleli

A dúsgazdag üzletember és egykori párjának fotójába bárki belefuthat mostanság, hiszen óriásplakátra nyomtatták, ahogyan egymást ölelik. Persze mindez csak üzleti fogás, ugyanis mint köztudott, Zoli a szépségiparban tevékenykedik, míg Betti saját kozmetikai szalont vezet. Ezek után az együttműködés szinte adja magát, bár igaz, ami igaz a reklámfotó igencsak félreérthetőre sikerült. Úgy tűnik, Jákob Zoli és Hajnal Betti között ennyi idő után is megvan a kémia.

Jákob Zoli volt feleségeivel is jó viszonyt ápol

A körömlakkok királya eddig már háromszor kimondta a boldogító igent, de sajnos minden házasságának válás lett a vége. Ennek ellenére Jákob Zoli gyerekei nagyon szerencsések, hiszen édesapjuk nagyon jó kapcsolatban van volt párjaival, legutóbb például egyik exnejével, és az ő kedvesével, na meg persze a gyerekekkel együtt utaztak nyaralni, ami jobban nem is sikerülhetett volna.