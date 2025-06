„Hamar lesz új párkapcsolata, de...” – megszólalt a sztárjósnő Stohl András válásáról

A semmiből villámcsapásként jött a hír péntek 13-a előtt egy nappal: Stohl András és Stohl Vica válik.

Stohl András 5 évig volt Vica férje (Fotó: Camera Kft./hot magazin!)

A Jászai Mari-díjas magyar színművész a közösségi oldalain számolt be arról, hogy feleségével, Vicával külön utakon folytatják tovább. Kérésének megfelelően bejegyzését változtatás nélkül közöljük.

„Új fejezet kezdődik az életünkben, immár külön. Hosszú idő volt, mire eljutottunk a döntésig, de közös egyetértésben mondjuk ki mind a ketten, hogy elválunk. Nem így terveztük és még, ha a döntés közös is, az elválás akkor is nehéz. Viszont a szeretet nem múlt el közöttünk, csak átalakult, lezárul egy életszakasz, amiben mi egy párként szerepelünk, de minden más szerepünkben továbbra is békében és szeretetben együtt működve élünk. Eddig is egy nagy és boldog mozaikcsalád voltunk és ez után is azok leszünk, ezen a kettőnk párkapcsolati minősége nem változtat. Együtt folytatjuk tovább az életünket egy családként, de külön párként. Nem tervezünk erről többet mondani, hanem szeretnénk a családi életünket zavartalanul élni tovább. Így kérjük a sajtó munkatársait is, hogy ne keressenek ezzel kapcsolatban minket! A poszt szövege csak teljes egészében használható fel” – vetette „papírra” csütörtökön Stohl András, aki öt évvel ezelőtt még elképesztően boldog volt, amikor az oltár elé vezethette Vicát.

Elindult a kommentlavina Stohl András működéséről

A kommentelőknek sem kellett több. Sokan némiképp rosszindulatúan megjegyezték, hogy nem is vártak mást Andrástól, akinek eddig három komoly kapcsolata volt, és bár mindháromból születtek gyermekek, ő végül minden esetben tovább állt.

Stohl András első házasságából két lány született: Luca és Rebeka. Az esküvőt követően 12 éven át voltak együtt Évával. A válásról a színész korábban így nyilatkozott:

„Az első feleségemnek, Évának nyilván az életmódomból lett elege… Az egy rettenetes nagy kudarc volt” – mondta András.

Stohl András válása után nem sokkal ismerkedett meg Ancsikával, aki szintén két gyermekkel ajándékozta meg a színészt, Franciskával és Andrissal. Igaz, itt esküvőre nem került sor, de Ancsika így is 12 éven át állt a színész mellett. Majd jött Vica, aki 9 évre rabolta el Stohl szívét. 2020-ban kötöttek házasságot, két évvel később pedig megszületett a kislányuk, Bella.