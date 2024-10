Itt a teljes igazság! Ez vezetett Noszály Sándor összeomlásához

Minimum érdekes az a „fejlődési ív”, amit Noszály Sándor mentális állapota írt le az utóbbi időszakban. Kezdődött minden a két hete lezajlott bokszmeccsével, ami után már egy meglehetősen furcsa és zavaros interjút adott. Majd folytatódott a napokban, amikor is kiderült, hogy Noszály Sándorra a barátai hívtak rendőrt, mert rémisztően viselkedett és mezítláb kószált Los Angeles utcáin. A sportoló állapota magyar idő szerint hétfő délutánra eszkalálódott, amikor szinte folyamatosan élőzött a közösségi oldalán és gyakorlatilag teljesen érthetetlenül, összefüggéstelenül beszélt, hol angolul, hol magyarul. Sokan valamiféle drog, vagy alkohol befolyásoltságra gyanakodtak, de felmerült a gyógyszer-túladagolás lehetősége is, hiszen évekkel korábban, maga Noszály Sándor vallotta be Friderikusz Sándornak, hogy amikor elvált a feleségétől, Novák Heni színésznőtől, marokszámra szedte az antidepresszánsokat és nyugtatókat. Az akkori krízis végül a pszichiátrián oldódott meg, ahová önként, de életveszélyes állapotban szállították be, miután 12 napon át ébren volt.

Noszály Sándor még mindig a volt feleségét szereti Fotó: Mirkó István

Noszály Sándor: Ez lesz az utolsó posztom, posztumusz…

De térjünk vissza a jelenbe, vagyis arra a videóra, amiben Noszály Sándor végül kimondja, ismét a reménytelen szerelem felett érzett lelki fájdalma vezetett az összeomlásához. Ennél a pontnál azt hihetnénk, hogy a legutóbbi kedvese miatt történt mindez, hiszen a teniszező nemrég szakított a nála 20 évvel fiatalabb modell, Bánhegyi Amelitával, de a valóság nem ez. Az említett „utolsó” videóból ugyanis kiderül, hogy még mindig a Jóban Rosszban sorozatból ismert Novák Henivel tönkrement házasságát siratja.

Évekkel ezelőtt még boldogan pózoltak együtt a fotósoknak Fotó: Katona Gergely / DFP

– És a szakítás után… – szólalt meg a videóban Noszály Sándor, miközben elindította Diana Krall Cry me a river (Sírj, ha jólesik) című szerelmes, szakítós dalát.

Ugye Heni?! Egy kicsit késő… De későn… Csak az igazság…

– És most ezt figyeljétek, vagy halljátok inkább! – mondta a dal közben a teniszező, aki ezután a zene ritmusára szavalni kezdte József Attila egyik legismertebb szerelmeslevelét.