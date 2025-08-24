Bors TOP 5: Mándoki László bocsánatot kért a generációja miatt, Sebestyén Balázsba páros lábbal szálltak bele, L.L. Junior dudorodó nadrágja ellopta a show-t

A világhírű zenészlegenda megdöbbentő vallomást tett, kíméletlen őszinteséggel ostorozta cikkünkben önmagát és generációját a világ és Európa jelenlegi helyzetéért. Mándoki László két megdöbbentő vallomást is tett lapunk hasábjain, de Sebestyén Balázs DJ bulija és L.L. Junior koronaékszere is bekerült a legolvasottabb cikkeink közé.

Mándoki László és a Mandoki Soulmates legújabb albuma aranyat ér (Fotó: Bors)

Mándoki László önmagát és a generációját hibáztatja

Elég meghallgatni és sorról sorra értelmezni a Mandoki Soulmates frissen bearanyozódott „A Memory Of Our Future” című albumának dalait ahhoz, hogy tudjuk, a magyar származású rocklegendát zsigerileg foglalkoztatja a világunk jól látható és tapasztalható vesszőfutása az önmaga gerjesztette káoszban. Mándoki László azt mondja, a generációja sok mindenről tehet.

Azért lett annyira »politikus« az album, mert belegondoltam, hogy az én generációm ezt alaposan eltolta… Az én generációm ledöntötte a vasfüggönyt, egyetlen egy csepp véráldozat nélkül. Most pedig mi folyik a világban?! Pontosan a szabadságvágy eredményeképpen Európában egy igazi paradicsom alakulhatott volna ki. A fiataloknak átadhattuk volna a fáklyát úgy, hogy mindig béke van, nincs már fegyverkezési verseny és háború a térségben. Erre föl naponta halnak meg fiatalok ezrei a fronton! Szégyen ez a generációmnak!

Brent Hinds tragikus halála megrendítette a rajongókat – Képünk illusztráció! (Fotó: Unsplash.com)

Motorbalesetet szenvedett, meghalt a legenda

51 éves korában motorbalesetben elhunyt Brent Hinds, a Mastodon alapító-gitárosa. A The US Sun által megszerzett orvosi jelentés szerint a zenész „bal lábtörést, valamint több vágást és horzsolást” szenvedett el. Az atlantai rendőrség közleménye szerint:

A járőrök egy eszméletlen férfit találtak a baleset helyszínén, aki a balesetben részt vett. Az előzetes információk szerint a férfi egy Harley Davidson motorkerékpárt vezetett az ütközés idején. Az eddigi vizsgálatok alapján a férfi nyugati irányba haladt a Boulevard úton. A BMW terepjárót vezető nő balra akart kanyarodni, azonban nem adta meg az elsőbbséget, és összeütközött a Harley Davidsont vezető férfi áldozattal.

Mándoki László a besúgókról is beszélt (Fotó: Northfoto/hot! magazin)

Mándoki László: „Tudtuk, hogy van egy besúgó az asztalnál, de... "

A világhírű magyar zenész-előadó hálás szívvel gondol vissza az ötven évvel ezelőtti, kommunista rezsim zenei döntéshozóira, a múltra, ami megalapozta a jelenét.