Bors TOP 5: Mándoki László bocsánatot kért a generációja miatt, Sebestyén Balázsba páros lábbal szálltak bele, L.L. Junior dudorodó nadrágja ellopta a show-t

A világhírű zenészlegenda megdöbbentő vallomást tett, kíméletlen őszinteséggel ostorozta cikkünkben önmagát és generációját a világ és Európa jelenlegi helyzetéért. Mándoki László két megdöbbentő vallomást is tett lapunk hasábjain, de Sebestyén Balázs DJ bulija és L.L. Junior koronaékszere is bekerült a legolvasottabb cikkeink közé.
Elég meghallgatni és sorról sorra értelmezni a Mandoki Soulmates frissen bearanyozódott „A Memory Of Our Future” című albumának dalait ahhoz, hogy tudjuk, a magyar származású rocklegendát zsigerileg foglalkoztatja a világunk jól látható és tapasztalható vesszőfutása az önmaga gerjesztette káoszban. Mándoki László azt mondja, a generációja sok mindenről tehet.
Azért lett annyira »politikus« az album, mert belegondoltam, hogy az én generációm ezt alaposan eltolta… Az én generációm ledöntötte a vasfüggönyt, egyetlen egy csepp véráldozat nélkül. Most pedig mi folyik a világban?! Pontosan a szabadságvágy eredményeképpen Európában egy igazi paradicsom alakulhatott volna ki. A fiataloknak átadhattuk volna a fáklyát úgy, hogy mindig béke van, nincs már fegyverkezési verseny és háború a térségben. Erre föl naponta halnak meg fiatalok ezrei a fronton! Szégyen ez a generációmnak!
51 éves korában motorbalesetben elhunyt Brent Hinds, a Mastodon alapító-gitárosa. A The US Sun által megszerzett orvosi jelentés szerint a zenész „bal lábtörést, valamint több vágást és horzsolást” szenvedett el. Az atlantai rendőrség közleménye szerint:
A járőrök egy eszméletlen férfit találtak a baleset helyszínén, aki a balesetben részt vett. Az előzetes információk szerint a férfi egy Harley Davidson motorkerékpárt vezetett az ütközés idején. Az eddigi vizsgálatok alapján a férfi nyugati irányba haladt a Boulevard úton. A BMW terepjárót vezető nő balra akart kanyarodni, azonban nem adta meg az elsőbbséget, és összeütközött a Harley Davidsont vezető férfi áldozattal.
A világhírű magyar zenész-előadó hálás szívvel gondol vissza az ötven évvel ezelőtti, kommunista rezsim zenei döntéshozóira, a múltra, ami megalapozta a jelenét.
Tudom, én egy kicsit nehéz fiú vagyok, hiszen nem élek itt, már ötven éve. Ezért is szeretnék én hidakat építeni a zenén keresztül. Mert a zene akkor is összeköt, ha a hidak már összedőltek és már a pilléreket sem lehet látni. Számomra ez kamaszként is fontos volt. Mi akkor is el tudtunk beszélgetni egymással Nietzscheről, Kantról. Miközben tudtuk, hogy legalább egy besúgó ott ül velünk az asztalnál. Ma sem tudom ki, vagy kik voltak, mert nem akartam megtudni.”
Vitathatatlan, hogy a népszerű műsorvezető tavaly nyáron fergeteges hangulatot teremtett a Plázson, így idén joggal emelte a tétet a dupla Budapest Parkos bulival, de sokak szerint ez most nem jött be.
Sem a zenét, sem a mixet, sem a látványt, sem a technikai összeállítást nem ő csinálja. Max. laikusként ötletel, ahogy innen bárki. Ez egy egyszerű pénznyomda. A mögötte álló vállalkozók, mondjuk most nevezzük így, egyszerűen kihasználják azt, hogy napi szinten egy ország (mondjuk az azért túlzás) hallja és eladható a nevével ez meg az. A lényeg csupán ennyi, bárhogy szépítjük, de van egy jó oldala is. Azok, akik elmennek, megkapják a nosztalgiát a gépezettől. Se több, se kevesebb
– írta valaki a Redditen, ami után még rengetegen szálltak bele Sebestyén Balázsba.
Ismét megtörtént, hogy a rapper koncertjén nem az ismerős dallamoké volt a főszerep. L.L. Junior nadrágja ugyanis minden tekintetet magára vonzott. Emiatt L.L Junior lecserélte a ruhatárát, és inkább bő cuccokban lép fel azóta. Augusztus 20-án pont úgy álltak a csillagok, hogy a történelem megismételte önmagát. Sőt, L.L. Junior még emelte is a tétet! Bár egy laza, zöld gatyában tolta végig a törökbálinti show-t, egész egyszerűen így sem lehetett másra koncentrálni. Főleg, mert a dal egy adott pontján rá is markolt a legnemesebb testrészére.
