"Ez nem buli és ő nem dj" - páros lábbal szálltak bele Sebestyén Balázsba, DJ Oti miatt háborognak

Sebestyén Balázs tavaly alkotta meg a saját lemezlovas alteregóját, DJ Otit, akinek feltett szándéka, hogy visszarepítse a nagyérdeműt a csodás 90-es évekbe. Vitathatatlan, hogy Balázs tavaly nyáron fergeteges hangulatot teremtett a Plázson, így idén joggal emelte a tétet a dupla Budapest Park-os bulival.

Sebestyén Balázs, azaz DJ Oti idén is színpadra lépett (Fotó: Markovics Gábor)

DJ Oti und die Freunde - azaz DJ Oti és barátai művésznéven készült Sebestyén Balázs a következő nagy durranásra, az érdeklődéssel pedig nem is volt semmi probléma, hiszen augusztus 18-ra és 19-re is elfogyott az összes létező jegy, legfeljebb a Ticketswappon lehet találni egy-egy árva belépőt - körülbelül 80 ezer forintért.

DJ Oti miatt háborog az internet népe

Sebestyén "Oti" Balázs tehát már augusztus 18-án jött, látott a Budapest Parkban, de hogy győzött-e, az már más kérdés.

A kommentelők szerint ugyanis az hétfő esti "nosztalgiavonat" a kanyarban sem volt a tavalyihoz képest. Többen is kiemelték, hogy míg 2024-ben úgy érezték, Balázs szívét-lelkét kitette a színpadra, idén már messze nem ez volt a helyzet.

„Sem a zenét, sem a mixet, sem a látványt, sem a technikai összeállítást nem ő csinálja. Max laikusként ötletel, ahogy innen bárki. Ez egy egyszerű pénznyomda. A mögötte álló vállalkozók, mondjuk most nevezzük így, egyszerűen kihasználják azt, hogy napi szinten egy ország (mondjuk az azért túlzás) hallja és eladható a nevével ez meg az. A lényeg csupán ennyi, bárhogy szépítjük, de van egy jó oldala is. Azok, akik elmennek, megkapják a nosztalgiát a gépezettől. Se több, se kevesebb" - írta valaki a Redditen.

Nem kellett sokat várni, valóságos kommentcunami indult be az említett közösségi oldalon.

Egyeseknek a többi fellépővel is gondjai akadtak:

„Megmondom őszintén itt már kezdtem felhúzni magam, mert ha tudom, hogy Krisz Rudi meg Ice Mc, Kozso satöbbi jön, hát biztos nem veszek jegyet ... mondom akkor iszom még egyet; ahhha kb esélytelen volt. Aztán végre visszatért Balázs; volt 3-4 szám, ami tényleg visszarepített a 20-as éveimbe, aztán átment a buli egy ilyen nagyon veretős; rave party szerűségbe, szóval itt indultunk haza. Mire átverekedtük magunkat full csalódottan a tömegen; már lement a ráadás szám is. Szóval én másra számítottam, nekem nem jött be annyira, mint ahogy azt terveztem, hogy "életem bulija lesz", de a látvány; a hangulat; a közönség, a beöltözött emberek az nagyon jó volt"