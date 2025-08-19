"Ez nem buli és ő nem dj" - páros lábbal szálltak bele Sebestyén Balázsba, DJ Oti miatt háborognak

Sebestyén Balázs tavaly alkotta meg a saját lemezlovas alteregóját, DJ Otit, akinek feltett szándéka, hogy visszarepítse a nagyérdeműt a csodás 90-es évekbe. Vitathatatlan, hogy Balázs tavaly nyáron fergeteges hangulatot teremtett a Plázson, így idén joggal emelte a tétet a dupla Budapest Park-os bulival.
DJ Oti und die Freunde - azaz DJ Oti és barátai művésznéven készült Sebestyén Balázs a következő nagy durranásra, az érdeklődéssel pedig nem is volt semmi probléma, hiszen augusztus 18-ra és 19-re is elfogyott az összes létező jegy, legfeljebb a Ticketswappon lehet találni egy-egy árva belépőt - körülbelül 80 ezer forintért.
Sebestyén "Oti" Balázs tehát már augusztus 18-án jött, látott a Budapest Parkban, de hogy győzött-e, az már más kérdés.
A kommentelők szerint ugyanis az hétfő esti "nosztalgiavonat" a kanyarban sem volt a tavalyihoz képest. Többen is kiemelték, hogy míg 2024-ben úgy érezték, Balázs szívét-lelkét kitette a színpadra, idén már messze nem ez volt a helyzet.
„Sem a zenét, sem a mixet, sem a látványt, sem a technikai összeállítást nem ő csinálja. Max laikusként ötletel, ahogy innen bárki. Ez egy egyszerű pénznyomda. A mögötte álló vállalkozók, mondjuk most nevezzük így, egyszerűen kihasználják azt, hogy napi szinten egy ország (mondjuk az azért túlzás) hallja és eladható a nevével ez meg az. A lényeg csupán ennyi, bárhogy szépítjük, de van egy jó oldala is. Azok, akik elmennek, megkapják a nosztalgiát a gépezettől. Se több, se kevesebb" - írta valaki a Redditen.
Nem kellett sokat várni, valóságos kommentcunami indult be az említett közösségi oldalon.
Egyeseknek a többi fellépővel is gondjai akadtak:
„Megmondom őszintén itt már kezdtem felhúzni magam, mert ha tudom, hogy Krisz Rudi meg Ice Mc, Kozso satöbbi jön, hát biztos nem veszek jegyet ... mondom akkor iszom még egyet; ahhha kb esélytelen volt. Aztán végre visszatért Balázs; volt 3-4 szám, ami tényleg visszarepített a 20-as éveimbe, aztán átment a buli egy ilyen nagyon veretős; rave party szerűségbe, szóval itt indultunk haza. Mire átverekedtük magunkat full csalódottan a tömegen; már lement a ráadás szám is. Szóval én másra számítottam, nekem nem jött be annyira, mint ahogy azt terveztem, hogy "életem bulija lesz", de a látvány; a hangulat; a közönség, a beöltözött emberek az nagyon jó volt"
- konstatálta egy másik néző, aki lógó orral távozott.
„Mi tavaly ott voltunk Siófokon és most a Parkban. Nem tudom, hogy azért, mert idén ez a három buliból az első és holnap is le kell ezt nyomnia, vagy a helyszín miatt, de ez a tavalyi közelében sem volt. Tavaly a színpadon volt sokat, sírt, beszélt rengeteget a közönséghez, ahogy mondani szokták, annyira benne élt a fellépésben, hogy szinte meghalt a színpadon. Ennek most semmi nyoma sem volt”
- adott hangot csalódottságának egy újabb Oti-fan.
„Ez nem buli és ő nem egy DJ.”
„Nem tudom, mit van mindenki ennyire odáig ezért a nagyképű majomért. Máskor meg mindenki fikázza. Ja, hogy itt DJ Otiként megy, nem a Sebestyén Balázsként. Mindjárt más. Cirkuszt a népnek.”
„Összességében csalódás volt, nagyobb volt a füstje, mint a lángja.”
Ilyen és ehhez hasonló kommentek árasztották el a Redditet az első DJ Oti Budapest Park-os bulit követően. Az persze kérdéses, hogy Sebestyén Balázs tölti-e hozzászólások olvasgatásával az idejét, de augusztus 19-én így is oda kell tennie magát.
