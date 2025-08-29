Ember Márk szakított szerelmével, majd feleségül vette: nem ez az első eset – Itt vannak a legcifrább sztárszerelmek

Ma reggel lányok ezreinek szíve törhetett darabokra, amikor kiderült, hogy Ember Márk és Havasi Virág csütörtökön kimondták a boldogító igent. A Hogyan tudnék élni nélküled? főszereplője és kedvese már évek óta alkottak egy párt, amikor tavaly nyáron úgy döntöttek, külön utakon folytatják. Ez azonban nem tartott sokáig, ugyanis novemberben, a Futni mentem premierjére Ember Márk barátnője társaságában érkezett, ezzel jelezve, újra együtt vannak. Ráadásul úgy tűnik, hogy a külön töltött hónapok ráébresztették őket arra, hogy egymás mellett van a helyük, ezért tegnap össze is házasodtak. Ember Márk esküvője persze nem az első sztárlagzi, amit szakítás előzött meg. Mutatjuk a többieket.

Hiába reménykedtek a fiatal lányok, Ember Márk megnősült a szakítás után (Fotó: Bors)

Árpa Attila felesége Czakó Alexandra szintén nem váratlanul toppant be a színész életébe, hiszen már 10 éve ismerik egymást. Ám a kapcsolatuk sorozatos szakításokból és békülésekből állt, mígnem az egykori Nagy Ő rádöbbent, hogy a 19 évvel fiatalabb Alexandra az igazi. Az újabb és remélhetőleg utolsó békülés után gyorsan össze is házasodtak, azóta pedig boldogabbak, mint valaha.

Ember Márkhoz hasonlóan Hódi Pamela is titokban mondta ki az igent

Hódi Pamela és Tóth Bence kapcsolata még 2018-ban kezdődött, abban az időben, amikor az influenszer és Berki Krisztián válása még javában tartott. Bár nagyon szerelmesek voltak, sőt el is jegyezték egymást, ez az időszak rányomta a bélyegét a kapcsolatukra, így 2020 májusában lefújták a lagzit. A szakítás azonban nem tartott sokáig, Hódi Pamela párja végül rájött mekkorát hibázott, és novemberben össze is kötötték az életüket.

Hódi Pamela férje Tóth Bence két év után szakított, végül mégis megtartották az esküvőt (Fotó: Máté Krisztián)

Janicsák Veca és Ladányi Ábel kapcsolata sem volt egyszerű

Az aranytorkú énekesnő és párja, Ladányi Jancsó Ábel kapcsolatára csak 5 év után, 2017-ben derült fény, annak ellenére, hogy már 2015-ben egy közös kislányuk is született. De a nyilvános szerelem nem is tartott sokáig, Veca májusban bejelentette szakítottak. Szerencsére továbbra is jó viszonyban maradtak, és ahogy közösen nevelték gyermeküket, egymáshoz is visszataláltak. Végül 3 hónappal később ki is mondták a boldogító igent. Történetük azonban sajnos nem lett happy end 5 évvel az esküvő után, 2022 év elején ugyanis kiderült, végleg elválnak.