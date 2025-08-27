Árpa Attila és Árpa Alexandra: Egy éve mondták ki az igent, így telnek napjaik

Egy éve házasodott össze Árpa Attila Czakó Alexandrával, örök hűséget fogadva egymásnak, azóta pedig férj és feleségként élnek, sőt, felesége még az Árpa nevet is felvette, így Árpa Attilaként és Árpa Alexandraként élik mindennapjaikat. Korábban többször is visszanézték az esküvői felvételeket, és elgondolkodtak azon, hogy mennyi minden történt azóta. Nemrég pedig egy nagy bulit tartottak, ahol a boldogító igen kimondásának évfordulóján kívül Alexandrát is ünnepelték.

Árpa Attila és Árpa Alexandra egyéves házasságát ünnepli - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

„Egy napon van Alexandra születésnapja és a polgári esküvőnk évfordulója is, így most mindkettőt egyszerre ünnepeltük, de majd tartunk külön házassági évfordulót is.

Most szűk körben, egy budai szórakozóhelyen pezsgőztünk és éreztük jól magunkat”

– kezdte Árpa Attila a hot! magazinnak. „Nyugodt és kellemes volt, noha egészen kalandos év van mögöttünk! Végig forgattunk és dolgoztunk, vagy ő vagy én. Rengeteg elfoglaltságom van az utóbbi időben, és mellette egyéb dolgokkal is kellett foglalkoznunk.

Leghamarabb októberben lesz igazán nyugalmunk.

Szoktam mondani, hogy egy színész sose panaszkodjon arra, hogy túl sok a munka, és mennyit forgat, amíg más színészek elmennek ételfutárnak vagy vidéken hakniznak valamennyi pluszpénzért.”

Árpa Attila és Árpa Alexandra: tizenegy éve együtt, titkok nélkül

Árpa Attila házassága is jó példa arra, milyen erős alapokra épülhet egy kapcsolat: a szerelmesek tizenegy éve ismerik egymást. Ezalatt minden jó és rossz tulajdonságát megismerték a másiknak, ezért bátran kötötték össze örökre az életüket.

Árpa Attila rengeteget forgat mostanában - Fotó: RTL / hot! magazin

„Attila mindig meglep valamivel. A születésnapom helyszínére is úgy érkeztünk, hogy mindent elintézett előre: a dekoráció, a virágok, a lufi, a torta és a tűzijáték is a helyén volt.

Mindent megtanultunk egymásról tizenegy év alatt, amit lehetett, úgyhogy már nem tudunk újat mutatni egymásnak!

Ez úgy szokott lenni, hogy összejön egy pár, két év után a férfi megkéri a nő kezét, majd összeházasodnak, és nyolc év múlva elválnak. Mi ezt megelőztük.

Tizenegy éve ismerjük egymást, és amikor készen álltunk, összeházasodtunk.

Nálunk már nincs olyan, hogy meglepődünk a másik valamilyen tettén” – mesélte Árpa Attila felesége.