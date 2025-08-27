Árpa Attila és Árpa Alexandra: Egy éve mondták ki az igent, így telnek napjaik

Egy éve házasodott össze Árpa Attila Czakó Alexandrával, örök hűséget fogadva egymásnak, azóta pedig férj és feleségként élnek, sőt, felesége még az Árpa nevet is felvette, így Árpa Attilaként és Árpa Alexandraként élik mindennapjaikat. Korábban többször is visszanézték az esküvői felvételeket, és elgondolkodtak azon, hogy mennyi minden történt azóta. Nemrég pedig egy nagy bulit tartottak, ahol a boldogító igen kimondásának évfordulóján kívül Alexandrát is ünnepelték.
„Egy napon van Alexandra születésnapja és a polgári esküvőnk évfordulója is, így most mindkettőt egyszerre ünnepeltük, de majd tartunk külön házassági évfordulót is.
Most szűk körben, egy budai szórakozóhelyen pezsgőztünk és éreztük jól magunkat”
– kezdte Árpa Attila a hot! magazinnak. „Nyugodt és kellemes volt, noha egészen kalandos év van mögöttünk! Végig forgattunk és dolgoztunk, vagy ő vagy én. Rengeteg elfoglaltságom van az utóbbi időben, és mellette egyéb dolgokkal is kellett foglalkoznunk.
Leghamarabb októberben lesz igazán nyugalmunk.
Szoktam mondani, hogy egy színész sose panaszkodjon arra, hogy túl sok a munka, és mennyit forgat, amíg más színészek elmennek ételfutárnak vagy vidéken hakniznak valamennyi pluszpénzért.”
Árpa Attila házassága is jó példa arra, milyen erős alapokra épülhet egy kapcsolat: a szerelmesek tizenegy éve ismerik egymást. Ezalatt minden jó és rossz tulajdonságát megismerték a másiknak, ezért bátran kötötték össze örökre az életüket.
„Attila mindig meglep valamivel. A születésnapom helyszínére is úgy érkeztünk, hogy mindent elintézett előre: a dekoráció, a virágok, a lufi, a torta és a tűzijáték is a helyén volt.
Mindent megtanultunk egymásról tizenegy év alatt, amit lehetett, úgyhogy már nem tudunk újat mutatni egymásnak!
Ez úgy szokott lenni, hogy összejön egy pár, két év után a férfi megkéri a nő kezét, majd összeházasodnak, és nyolc év múlva elválnak. Mi ezt megelőztük.
Tizenegy éve ismerjük egymást, és amikor készen álltunk, összeházasodtunk.
Nálunk már nincs olyan, hogy meglepődünk a másik valamilyen tettén” – mesélte Árpa Attila felesége.
„Azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy mindig meglepjük egymást valami marhasággal” – folytatta Attila. „Nincs olyan, hogy csendesen ülünk egymás mellett, és egy bólintásból értjük, hogy mire gondolt a másik, de nem viselünk álarcot egymás előtt.”
A szerelmesek nemcsak a kapcsolatukban egészítik ki egymást, de az otthoni teendőkben is. Sokan nem gondolnák, hogy Árpa Attila bőven kiveszi a részét a házimunkából
„Egy hosszú forgatási nap után is nekiállok főzni, mert kikapcsol, egyfajta meditáció nekem.
Szerencsére Alexandra is gyakran főz, de a rendelésnek sem vagyunk ellene.
A házimunkát is úgy osztjuk fel, hogy ha én hajnalban elmegyek forgatni, akkor Alexandra napközben takarít, amikor pedig ő dolgozik, akkor én próbálom az egész lakást kitakarítani a legjobb tudásom szerint. De hozzá kell tennem, hogy nem vagyok túl ügyes” – vallotta be nevetve a színész.
Noha már egy éve házasok, sokan mégis a leánykori nevén emlegetik a színésznőt, pedig az esküvő óta Árpa Alexandra a hivatalos neve.
