Kígyót talált a Temuról rendelt csomagjában egy magyar nő

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 27. 12:36
Tímea rendelt egy csomagot a Temuról, de amikor kinyitotta, nemcsak termékeket talált benne, hanem egy kis kígyót is. Szerencsére az állat nem volt veszélyes.

Rendkívüli meglepetés érte Tímeát, amikor a legutóbbi Temus rendelését kibontotta, ugyanis a csomagban a rendelt termékek mellett egy kis kígyót talált.

A csomagban ragadt kígyóról hamar kiderült, hogy veszélytelen. (Képünk illusztráció) / Fotó: Forrás: Shutterstock/ Wirestock Creators

A nő először megijedt, majd fotót készített róla és segítséget kért a közösségi oldalán, ami hamar találgatásokhoz vezetett arról, hogy esetleg mérges hüllőről lehet szó.

Egy másfél hete az anyósomnál lévő csomag ragasztószalagjába ragadt a szegény. Óvatosan kiszabadítottuk, ideiglenesen akváriumba tettük.

- írta Tímea Facebook-oldalán.

Végül a család elvitte a hüllőt a fővárosi állatkertbe, ahol a szakemberek megállapították, hogy egy rézsiklóról van szó, amely vélhetően már idehaza került a csomagba. Az állat így nem jelentett veszélyt, és jó helyre került - írta a Tények.

 

