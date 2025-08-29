Exkluzív fotók: Így indult 8 éve az első Ázsia Expressz

Akik 2017 tavaszán lehetőséget kaptak arra, hogy játékosként, stábtagként, vagy akár csak lelkes szemlélődőként elutazhattak az Ázsia Expressz első magyarországi szériájának forgatására, az első naptól kezdve biztosan tudták, hogy televíziós történelmet írnak épp. A szereplőknek, de még az alkotóknak sem volt még csak fogalmuk sem arról, hogy milyen „kegyetlen kegyben” részesülnek azzal, hogy járatlan utakra léphetnek a Vietnámon, Laoszon, Kambodzsán és Thaiföldön átívelő kaland kapcsán.

Berki Krisztián† és Ambrus Attila megnyerték az Ázsia Expressz első évadát (Fotó: Bors)

Az első csapat párosai minden szempontból úttörők voltak és az Ázsia Expressz akkora siker lett, hogy idén már a hatodik évad forgott le a világszerte ismert és népszerű produkcióból. Igen, már csak kettőt kell aludni és vasárnap este indul a „bulivonat”, vagyis az „állomásról” hatodszor gördül ki az Ázsia Expressz.

Az Ázsia Expressz első évada is igazi sztárparádét vonultatott fel

Addig is, amíg erre készülünk, utazzunk vissza az időben és merüljünk el emlékeinkben, melynek főszereplői Amburs Attila-Berki Krisztián, Kulcsár Edina-Szabó András, Megyeri Csilla-Molnár Zsolt, Pallavicini Zita-Cseke Katinka, Fésűs Nelli-Muri Enikő, Gaál Noémi-Németh Lajos, R. Kárpáti Péter-Kárpáti Rebeka párosok voltak.

Íme az Ázsia Expressz első szériájának utolsó etapja! Így szakította át a "célvonalat" Berki Krisztián és Ambrus Attila:

A képre kattintva pedig megtekinthetők az eddig nem látott fotóink.