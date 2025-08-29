Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Erna, Beatrix névnapja

Exkluzív fotók: Így indult 8 éve az első Ázsia Expressz

Berki Krisztián
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 19:45
Ázsia ExpresszAmbrus Attila
Talán már a TV2 sikerműsorának legádázabb rajongói sem emlékeznek pontosan, hogyan is zajlott az első évad. Kollégánk akkor az Ázsia Expressz Laoszon áthaladó szakaszán kísérte a sztárpárokat. Megrázó fotókon a győztes páros, Berki Krisztián és Ambrus Attila.
Akik 2017 tavaszán lehetőséget kaptak arra, hogy játékosként, stábtagként, vagy akár csak lelkes szemlélődőként elutazhattak az Ázsia Expressz első magyarországi szériájának forgatására, az első naptól kezdve biztosan tudták, hogy televíziós történelmet írnak épp. A szereplőknek, de még az alkotóknak sem volt még csak fogalmuk sem arról, hogy milyen „kegyetlen kegyben” részesülnek azzal, hogy járatlan utakra léphetnek a Vietnámon, Laoszon, Kambodzsán és Thaiföldön átívelő kaland kapcsán.

Ázsia Expressz
Berki Krisztián és Ambrus Attila megnyerték az Ázsia Expressz első évadát  (Fotó: Bors)

Az első csapat párosai minden szempontból úttörők voltak és az Ázsia Expressz akkora siker lett, hogy idén már a hatodik évad forgott le a világszerte ismert és népszerű produkcióból. Igen, már csak kettőt kell aludni és vasárnap este indul a „bulivonat”, vagyis az „állomásról” hatodszor gördül ki az Ázsia Expressz.

Az Ázsia Expressz első évada is igazi sztárparádét vonultatott fel

Addig is, amíg erre készülünk, utazzunk vissza az időben és merüljünk el emlékeinkben, melynek főszereplői Amburs Attila-Berki Krisztián, Kulcsár Edina-Szabó András, Megyeri Csilla-Molnár Zsolt, Pallavicini Zita-Cseke Katinka, Fésűs Nelli-Muri Enikő, Gaál Noémi-Németh Lajos, R. Kárpáti Péter-Kárpáti Rebeka párosok voltak.

Íme az Ázsia Expressz első szériájának utolsó etapja! Így szakította át a "célvonalat" Berki Krisztián és Ambrus Attila:

A képre kattintva pedig megtekinthetők az eddig nem látott fotóink.

Berki Krisztián és Ambrus Attila
Galéria: Exkluzív, privát fotók az Ázsia Expressz első évadából
Berki Krisztián bevallottan azt hitte, hogy sétagalopp vár rá. Hatalmasat tévedett.

 

