Vastag Csaba felesége drámai vallomást tett: "Nagyon nehéz időszakon mentünk keresztül..."

Vastag Csaba és felesége, Domján Evelin számára a szerelem és az összetartozás idén különösen látványos módon kapott főszerepet. A sztárpár az utóbbi években többször is megmutatta, hogy nemcsak a hétköznapokban, hanem a nagy pillanatokban is számíthatnak egymásra – Evelin születésnapja pedig tökéletes alkalom volt arra, hogy mindezt a barátok, a család és a rajongók is láthassák. Vastag Csaba felesége őszintén mesélt arról, milyen nehéz gyerekkora volt és mennyire hálás azért, hogy most mindene megvan, amiről akkor álmodott.

Vastag Csaba feleségének gyerekkora olykor kilátástalan volt Fotó: TV2)

Vastag Csaba felesége rengeteg dologról mondott le gyerekként

„Szülinapom alkalmából ezt a képet hoztam most el nektek. Amikor ez a kép készült, nagyon nehéz időszakon mentünk keresztül anyukámmal és a testvéreimmel. Kilátástalan helyzetek hada, sok-sok lemondás, és rengeteg kudarc vett körül minket. Nem volt könnyű gyerekkorom. Mindezek ellenére édesanyám mindent megtett azért, hogy ne szenvedjünk hiányt és a legjobb neveltetésben részesüljünk. Büszke vagyok arra, hogy honnan jöttem és ezt soha nem is felejtem el. Galambokról, egy kis faluból. Hálás vagyok mindenért, ami megadatott. Köszönöm a szülinapi köszöntéseket”

– vallotta meg követőinek Domján Evelin az Instagramon.

A férje óriási meglepetést szervezett neki

A megható üzenet után jöhetett az ünneplés, amelyről Vastag Csaba gondoskodott. Az énekes a felesége tiszteletére egy elképesztő bulit szervezett, ahol tűzijáték festette be az éjszakai égboltot, a barátok és családtagok körében pedig igazi, pezsgő hangulat alakult ki. Az egész kert ünnepi díszbe öltözött, minden apró részlet Evelinről és a különleges alkalomról szólt. Csaba sem maradt adós a nyilvános üzenettel: „Nagyon büszke vagyok Rád, Szerelmem… Mindenért” – írta ki röviden, de annál hatásosabban.

Vastag Csaba bulival lepte meg a szerelmét (Fotó: Instagram)

Hamarosan az Ázsia Expresszben láthatjuk őket

A pár kapcsolatát sokan a Nyerő Páros című műsorban ismerhették meg közelebbről, ahol második helyen végeztek. Evelin azóta is tartja magát ahhoz, hogy hasonló realitykben nem vállal szerepet, ugyanakkor a nyilvánosság előtt is szívesen vállal kisebb, személyesebb megnyilatkozásokat. Az Ázsia Expresszel viszont kivételt tett, ahol majd a férjével láthatjuk ősztől a Tv2-n, hogyan küzdenek meg az erőt próbáló feladatokkal a nagy kaland során. Evelin egyébként egy Instagram-kérdezz-felelekben például elárulta, hogy anyanyelvén kívül angolul, héberül és beásul is beszél, ami nem mindennapi tudás a hazai sztárvilágban.