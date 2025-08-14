Vastag Csaba felesége drámai vallomást tett: "Nagyon nehéz időszakon mentünk keresztül..."

Vastag Csaba és felesége, Domján Evelin számára a szerelem és az összetartozás idén különösen látványos módon kapott főszerepet. A sztárpár az utóbbi években többször is megmutatta, hogy nemcsak a hétköznapokban, hanem a nagy pillanatokban is számíthatnak egymásra – Evelin születésnapja pedig tökéletes alkalom volt arra, hogy mindezt a barátok, a család és a rajongók is láthassák. Vastag Csaba felesége őszintén mesélt arról, milyen nehéz gyerekkora volt és mennyire hálás azért, hogy most mindene megvan, amiről akkor álmodott.
„Szülinapom alkalmából ezt a képet hoztam most el nektek. Amikor ez a kép készült, nagyon nehéz időszakon mentünk keresztül anyukámmal és a testvéreimmel. Kilátástalan helyzetek hada, sok-sok lemondás, és rengeteg kudarc vett körül minket. Nem volt könnyű gyerekkorom. Mindezek ellenére édesanyám mindent megtett azért, hogy ne szenvedjünk hiányt és a legjobb neveltetésben részesüljünk. Büszke vagyok arra, hogy honnan jöttem és ezt soha nem is felejtem el. Galambokról, egy kis faluból. Hálás vagyok mindenért, ami megadatott. Köszönöm a szülinapi köszöntéseket”
– vallotta meg követőinek Domján Evelin az Instagramon.
A megható üzenet után jöhetett az ünneplés, amelyről Vastag Csaba gondoskodott. Az énekes a felesége tiszteletére egy elképesztő bulit szervezett, ahol tűzijáték festette be az éjszakai égboltot, a barátok és családtagok körében pedig igazi, pezsgő hangulat alakult ki. Az egész kert ünnepi díszbe öltözött, minden apró részlet Evelinről és a különleges alkalomról szólt. Csaba sem maradt adós a nyilvános üzenettel: „Nagyon büszke vagyok Rád, Szerelmem… Mindenért” – írta ki röviden, de annál hatásosabban.
A pár kapcsolatát sokan a Nyerő Páros című műsorban ismerhették meg közelebbről, ahol második helyen végeztek. Evelin azóta is tartja magát ahhoz, hogy hasonló realitykben nem vállal szerepet, ugyanakkor a nyilvánosság előtt is szívesen vállal kisebb, személyesebb megnyilatkozásokat. Az Ázsia Expresszel viszont kivételt tett, ahol majd a férjével láthatjuk ősztől a Tv2-n, hogyan küzdenek meg az erőt próbáló feladatokkal a nagy kaland során. Evelin egyébként egy Instagram-kérdezz-felelekben például elárulta, hogy anyanyelvén kívül angolul, héberül és beásul is beszél, ami nem mindennapi tudás a hazai sztárvilágban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.