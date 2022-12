Bódi testvérek: A fél ország tudta, hogy időseknek adtunk el minden sz.rt

Hatalmas hullámokat vert a Palikék Világa című podcast egyik epizódja, aminek a magukat csak „Bódi testvéreknek” nevező három fiatal férfi volt a vendége, akik motivációs előadásaikkal és könyveikkel lettek ismertek Magyarországon. Bódiék őszintén vallottak a nagy nyugdíjasátverés-bizniszről.

Palikéknál beszéltek a részletekről a testvérek. Fotó: Youtube

Akkor jött egy belső hang...

Palik László a beszélgetés során hamar kiugrasztotta a nyulat a bokorból, amikor arról kezdte el Bódiékat faggatni, hogy született meg a gondolat, hogy motivációs trénerekké váljanak. „Hogy hogy jött a könyvírás? Sírtam otthon a teraszon, és nem jutott semmi az eszembe, mit fogok kezdeni az életemmel, amikor a fél ország tudta, hogy időseknek adtunk el minden szart, mit fogok ezzel kezdeni, hova vesznek fel, akkor jött egy belső hang: írj egy könyvet!” - vallotta meg az egyik Bódi testvér.

De mit is jelent mindez? „Beálltam üzletkötőnek. Így utólag bánom, mégis azt mondom, hogy ez kellett a fejlődésemhez. Értékesítettünk olyan dolgokat, amiket nem biztos, hogy ma is értékesítenék. Mindez kellett. Jó pénz, nagy fizetés, jó nők, drog stb.” - beszélt testvére arról a munkáról, amit állításuk szerint korábban végeztek.

Állítják: már jó útra tértek

Megkereste a Ripost is a „Bódi testvéreket”, ők azonban elzárkóztak attól, hogy bővebben is kifejtsék, hogy is zajlott ez a bizonyos értékesítés. Arra hivatkoztak, hogy ez számukra már csak a múlt, amit ők lezártak és jó útra tértek.

Nem véletlenül beszélnek a „Bódi tesók” ennyire nyíltan a múltjukról és emlegetik ilyen bátran, hogy van valóságalapja annak, hogy korábban nyugdíjasokat vertek át. Ha valaki ügyesen csinálja azt a bizniszt, amiben Bódiék is benne voltak, nem követnek el semmilyen bűncselekményt – maximum az erkölcsösség kérdése vetődhet fel. Viszont nagyon vékony a mezsgye : csak akkor büntethető az értékesítés, ha annak során megtévesztik a vásárlókat, tehát például gyógyhatás kiváltására alkalmatlan eszközökre azt mondják, hogy megoldja az egészségügyi problémákat.

Fényterápiás terméktől a mágneses matracig mindent árulnak. Fotó: Illusztráció/stockphoto

Állapotfelméréssel indul

Ezeket az értékesítéseket általában egy ingyenes állapotfelmérés előzi meg, ezzel csalogatják be magukhoz a nyugdíjasokat. Jogilag csak akkor büntethető a biznisz, ha ennek az állapotfelmérésnek az eredményét arra használják fel, hogy megtévesszék ügyfeleiket az egészségügyi állapotuk súlyosságáról és a gyógyhatás kiváltására alkalmatlan termékeket úgy értékesítsék nekik, mint ami majd minden egészségügyi problémájukat megoldja. De mik is ezek a termékek? Fényterápiás készülék, sóinhalátor, mikroáramú kötés, pulzáló mágneses matrac, pulsepad, lézeróra.

Közérzetjavításból gazdagodnak

Az értékesítőket 800 ezres és 1 milliós fizetéssel csábítják, de mi is az, amit értékesítenek? Egy, a szintén ebbe a brigádba tartozó férfi álláshirdetéséből kiderül.

Mi a kor legmodernebb komplementer, wellness és közérzetjavító megoldásaival segítünk minden olyan embernek, aki vagy meg szeretné őrizni egészségét és jó közérzetét, vagy pedig már egy meglévő problémán szeretne esetlegesen javítani”

– áll az egyik álláshirdetésében. Ez a szépen megfogalmazott verziója annak, ahogy ezt az értékesítést az egyik Bódi testvér nevezte Palikéknál: „nyugdíjasoknak adtunk el minden sz.rt”. Bódiék arra már nem tértek ki, hogy azok az ügyfelek, akik ezeket a dolgokat megvásárolták tőlük, hogyan kerültek üzleteikbe, pedig ez is érdekes. Ők azok a nyugdíjasok, akiket ingyenes állapotfelmérésekkel, ingyenes szűrővizsgálatokkal csábítanak be az előadótermekbe.