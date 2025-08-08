Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Ördög Nóra az Ázsia Expresszről: "A gyerekeknek is óriási kaland ez"

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 08. 10:00
Augusztus 31-én indul a reality legújabb évada, ami minden eddiginél izgalmasabbnak ígérkezik. Ördög Nóra a Borsnak adott interjújában mesélt az Ázsia Expressz forgatásáról és arról, hogyan élte meg családja az idei kiruccanást.
A napokban nyilvánosságra került az Ázsia Expressz hatodik évadának szereplőgárdája, akik gondoskodnak majd róla, hogy a nézők idén se unatkozzanak. A párosok elképesztő helyszíneken, nem mindennapi nehézségekkel találkozhatnak majd, ami alaposan próbára teszi  a tűrőképességüket és a kapcsolatokat. Bár a forgatás már véget ért, Ördög Nóra elárulta, hogyan zajlottak az események mindeközben a családjában. 

Ázsia Expressz, Ördög Nóra
Ördög Nóra továbbra is a műsor háziasszonya, a kezdetek óta ő vezeti az Ázsia Expresszt (Fotó: Szabolcs László)

Ördög Nóra gyerekei kifejezetten nagy kalandnak tartják

A műsorvezető minden évben nehezen éli meg a forgatások idején családja távollétét, mint mondja, a hatodik évadra azért ők is sokkal rutinosabbak, ráadásul a gyerekek is egyre nagyobbak. „Idén nem volt olyan vészes szerencsére, mert csak az első tíz napban maradt otthon a családom, utána viszont két és fél hétig ők is kint voltak velem; a végén pedig csak néhány nappal utaztam vissza később, mint ők. 

Az az igazság, hogy a gyerekeknek is óriási kaland ez, nagyon élvezik, sokat tapasztalnak, így egyelőre nem érkezett még olyan igény a részükről, hogy ne akarnának ők is csatlakozni. Ez mindenkinek hatalmas élmény, nem csak a versenyzőknek, hanem a stábnak is. Mindig nagyon fáradtan jövünk haza, de egy héttel később már mindenki azt mondja, hogy gondolkodás nélkül felülne a repülőre és újra belevágna.

Ázsia Expressz: Az idei évad helyszínei Malajzia és Indonézia

Az Ázsia Expressz szereplők nemcsak a forrósággal és a távolsággal, de izzasztó feladatokkal is megküzdenek majd. Az eddigi évadok alapján nem kérdés: sírás, feszültség, veszekedések és megható pillanatok is garantáltak lesznek.

Ördög Nóra és Nánási Pál
Ördög Nóra idén is készül Nánázsia epizódokkal (Fotó: Bors)

Indul a Nánázsia

Ördög Nóra férjével az első évad idején döntöttek úgy, hogy beengedik az életükbe a nyilvánosságot, és végig vlogolják a kint átélt kalandokat, ami óriási sikert aratott és azóta is minden évben lelkesen várják a követők, így a Nánázsia izgalmas részeire idén is lehet számítani.

A forgatások májusban voltak, így pár hónappal később nagyon jó volt most visszanézni a felvételeket, és újra belecsöppenni az ottani hangulatba. Nagyon várom, hogy kikerüljenek az új részek

– meséli Nóri.

Mindemellett a Nánási család már a nyári szünetet is rutinosan abszolválja, Mici és Venci nagyon elfoglaltak, táborokba járnak és természetesen sok időt töltenek a Balatonon. „Ha nyár, akkor nálunk a magyar tengeré a főszerep, bár remélem, hogy az utolsó héten el tudunk még utazni valahová néhány napra négyen, de igazság szerint nem vágyódunk el a Balatonról."

 

