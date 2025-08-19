Kiszel Tünde így készül az augusztus 20-i ünnepre: „Rohanós lesz, de igyekszem...”

Kiszel Tündének elég kilépnie lakása teraszára és máris testközelből élvezheti az augusztus 20-i tűzijáték fényeit, miközben barátaival és a családjával emelik poharukat az 1025 éves Magyarországra. A dekoratív médiaszemélyiség az idei államalapítás ünnepére is pontosan ezt tervezi, bár az is igaz, hogy ezúttal kissé sűrűre sikeredett a nyár végi programtáblája. Tünde persze örül ennek, hiszen ez egyúttal azt is jelenti, hogy tele van fellépéssel lánya, Hunyadi Donatella naptára is. A fiatal énekesnő-modell ugyanis rengeteget dolgozik ezekben a napokban is. A híres mama pedig ha csak teheti elkíséri őt, hogy hallja énekelni, vagy lássa őt a kifutón.

Kiszel Tünde már készül az idei augusztus 20 budapesti ünnepségre (Fotó: Polyák Attila)

Kiszel Tünde idén is barátaival ünnepli augusztus 20 tűzijátékát

„Szent István és az új kenyér ünnepén azt tervezem, hogy megnézem a körmenetet, ahogy szinte minden évben, ha az időm engedi. Ugyanakkor idén éppen az idővel lehetek egy kicsit bajban, de ezt nem panaszként mondom. Sőt, nagyon boldog vagyok, hiszen az ünnep előestéjén Balatonfüredre utazom, ahol a lányom Zoób Kati divatbemutatóján vonul majd a kifutón” – kezdte lapunknak a naptárdíva, aki így folytatta:

Viszonylag későn érek majd haza és persze szeretnék egy kicsit rápihenni az ünnepi napra, hiszen ahogy minden évben, idén is vendégül látom a nővéremet és a barátainkat is, hogy együtt nézzük a tűzijátékot. Rohanós nap lesz, de igyekszem...

– mesélt zsúfolt, ünnepi programjáról Kiszel Tünde.

Kiszel Tünde igyekszik minden fellépésére elkísérni a lányát (Fotó: Ripost)

Augusztus 20 programokban gazdag lesz Kiszel Tündének

Tünde ugyanakkor mesélt kicsit lánya, Hunyadi Donatella egyre fényesebben alakuló karrierjéről is. „Az idei nyár sok lehetőséget tartogatott neki, hiszen hála Istennek rengeteg helyre hívták énekelni. Én pedig, ha csak tehetem, elkísérem őt, hiszen nagyon szeretem hallgatni őt. Ilyenkor persze meghúzódom a háttérben, hiszen ő és a művészete a fontos. Én „csak” egy büszke édesanya vagyok” – tette hozzá Kiszel Tünde.