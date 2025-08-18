Így még nem láthattad: teljesen új oldalát mutatta meg Hunyadi Donatella

Bár szinte már tradíció, hogy leesik az állunk Hunyadi Donatella legfrissebb megjelenéseitől, most mégis egészen más stílusban tűnt fel a kamerák előtt.

Teljesen új oldalát mutatta meg Hunyadi Donatella Fotó: Origo

A 24 éves tehetség egyik új digitális portréját osztotta meg Instagram-követőivel, a fotón pedig jól látszik, mennyit változott, és mennyire felnőtt nővé vált. Donatella egy kékes, váll nélküli felsőben pózolt, haját hátrafésülve, kifinomult, porcelánhatású sminkkel. Kék szemei magabiztosan néztek a kamerába, hosszú, letisztult körmei és ízléses ékszerei pedig csak tovább emelték elegáns megjelenését.

Úgy nézett ki, mint egy igazi, fiatal üzletasszony, és ezzel ismét bebizonyította, hogy érdemes odafigyelni rá, mert sokkal több van benne, mint amit elsőre gondolnánk.